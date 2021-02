Novo sistema de recuperação de empresas é tema de curso para integrantes da Justiça Estadual

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes) oferece capacitação para os integrantes do Poder Judiciário Estadual com o tema “O novo sistema de recuperação de empresas”. O curso acontece no dia 05 de março (sexta-feira), das 09 às 11 horas, por meio de transmissão ao vivo em plataforma eletrônica de acesso gratuito.

O palestrante será o professor e juiz titular da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), Daniel Carnio Costa, que também atua, no momento, como juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O convidado ainda participa, como membro, do grupo de trabalho de recuperação de empresas e falências do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e da comissão de juristas que elaborou a nova lei de recuperação de empresas e falências.

Os interessados podem se inscrever por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqBnq_ucX87Hci8E7XOTvFv5sfeMMn6R3wjSHTchao29qkvA/viewform

As vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma a ser utilizada.

Vitória, 24 de fevereiro de 2021

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Elza Silva (com informações da Emes) | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br