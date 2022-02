Novo scooter elétrico tem 140 km de autonomia e leva até duas pessoas

Divulgação: Scooter Naom Zero-One: scooter elétrico segue a tendência da nova era da mobilidade nos tempos atuais

Em meio a tantas variações de scooters que já foram lançados na Europa, uma aposta interessante vem da alemã Naom com a Zero-One.

Além de oferecer um design único e limpo, o diferencial da fabricante está na acomodação das baterias, próximo aos pés dos ocupantes, algo que privilegia o espaço para objetos na parte traseira.

O Naon-Zero é um de dois lugares, fazendo uso daqueles estribos longos e achatados em vez de pedaleiras de garupa. Não é um design totalmente novo, mas certamente é exclusivo em meios a tanta opções com basicamente o mesmo estilo de scooter.

Leia Também

Leia Também

O scooter possui estrutura de alumínio e está disponível em duas versões: a L1e, que possui velocidade limitada em 45 km/h e a L3e , que possui velocidade máxima de 100 km/h , mas ambas estão equipadas com o mesmo motor de 7kW ou 9,5 cv de potência e 2,03 kgfm de torque.

O Zero-One possui opção de baterias 2,4 Kwh , com opção de duas baterias, com autonomia de até 140 km com uma carga e de acordo com a Naom , essas baterias podem ser compradas ou alugadas direto do site da empresa.

A versão L1e com desempenho inferior é a opção mais acessível e custa 4.920 euros (aproximadamente R$ 30.000) enquanto que a versão L3e de alto desempenho da scooter, o valor pedido é de 6.420 euros (quase R$ 40.000).

Acredite ou não, esses são os preços sem bateria. Assim, o cliente terá de desembolsar mais 1.000 euros (R$ 6.095) ou pagar uma mensalidade de 25 euros (R$ 152) só para poder usufruir do scooter elétrico.