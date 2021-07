Novo retorno da Avenida Alexandre Buaiz e saída do Porto de Vitória liberados a partir deste domingo (18)

O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou, na manhã deste sábado (17), as obras do Portal do Príncipe, em Vitória. Na ocasião, foi anunciada a abertura para trânsito de veículos do novo retorno da Avenida Alexandre Buaiz e da nova saída do Porto de Vitória, na região da Ilha do Príncipe, a partir deste domingo (18). O Portal do Príncipe é uma das obras prioritárias do Governo do Estado na área da mobilidade.

O novo retorno da Avenida Alexandre Buaiz será feito pela Rua Beresford Martins Moreira, que terá o sentido de circulação alterado e conta agora com uma nova pista de concreto, novas calçadas e ciclovia. A Ponte Seca passa a ter trânsito exclusivo para a saída de caminhões do Porto de Vitória, permitindo a operação 24 horas por dia.

“Estamos entregando a última etapa antes da conclusão do Portal do Príncipe. A partir de amanhã [domingo, 18] será aberto um retorno para quem vem da Rodoviária de Vitória, possibilitando ainda que o Porto de Vitória funcione 24 horas por dia. Os caminhões que saem do porto podem acessar a Ponte Seca de forma exclusiva. A avenida foi toda concretada para suportar o peso dos veículos. Já as comunidades vizinhas terão mais uma área de lazer, qualificando assim essa região. Em outubro, vamos liberar toda a obra que mudará a mobilidade para quem acessa a Capital vindo de Cariacica e Vila Velha”, afirmou o governador.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, detalhou as intervenções durante a visita. “Vamos tirar o retorno da Ponte Seca para carros e ônibus, que agora vão retornar pela Rua Beresford Martins, que teve seu sentido invertido. E a Ponte Seca será usada apenas por caminhões que saem do porto usando a via de maneira exclusiva. Isso encurta o caminho de quem precisa fazer o retorno, inclusive os ônibus que vão acessar a Rodoviária”, explicou.

O Portal do Príncipe é uma das obras prioritárias do Governo do Estado na área da mobilidade e vai beneficiar tanto quem chega a Vitória via Segunda Ponte quanto a comunidade que mora ou frequenta a região. Desde janeiro deste ano, os motoristas que chegam à Capital via Segunda Ponte já utilizam o novo acesso à região de Santo Antônio, intervenção que também estava prevista no projeto.

Além da implantação e alargamento de vias, as obras contemplam também uma reconfiguração urbanística do local, com uma nova iluminação, implantação de praças, quadras poliesportivas, parquinho, academia ao ar livre etc.

Melhorias previstas:

– Implantação e alargamento de vias;

– Implantação de rede subterrânea de cabeamento;

– Nova iluminação pública;

– Pavimentação e drenagem;

– Nova sinalização de trânsito com instalação de semáforos inteligentes, para a melhor fluidez do trânsito;

– Melhorias nos acessos e saídas do Porto, permitindo a operação 24 horas;

– Ponte Seca passa a ser exclusiva para pedestres;

– Novas calçadas e ciclovias;

– Urbanização de áreas remanescentes, com a implantação de quadras poliesportivas, pista de skate, áreas de lazer, parquinho, academia ao ar livre, bicicletário, pista de caminhada, sanitários e uma nova urbanização.

