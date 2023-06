Novo Reality show promete revolucionar a produção de conteúdo adulto no OnlyFans; fotos

O cenário do entretenimento está em constante evolução, e uma das indústrias que mais têm se transformado nos últimos anos é a do conteúdo adulto.

O surgimento de plataformas como OnlyFans e Privacy revolucionou a forma como as criadoras de conteúdo se conectam com seu público e monetizam seu trabalho. E para celebrar essa nova era, está de volta o evento itinerante que reúne as maiores influenciadoras do Brasil: a segunda edição do reality show “A Firma’s House”.

O evento tem como proposta proporcionar momentos únicos de produção de conteúdo, colaborações, trocas de ideias, conhecimento e, é claro, diversão. Dessa vez, a mansão escolhida como cenário fica em Tijucas, Santa Catarina, nos dias 15, 16 e 17 de maio. A mudança de localidade é uma forma de trazer novas energias e possibilitar experiências diferentes para as participantes.

A proposta da “A Firma’s House” é revolucionar a maneira como as criadoras de conteúdo adulto se relacionam entre si, criando um movimento que une essas mulheres em um ambiente propício para a produção de conteúdo de qualidade, repleto de sensualidade e ousadia. Claudia Lourenci destaca que o evento é uma verdadeira jornada de criação, gravação e produção de conteúdo, proporcionando momentos únicos com as influenciadoras que estão no topo das plataformas.

Um dos diferenciais do evento é a liberdade de expressão e a pegação liberada. A organizadora promete que o reality show superará outros programas famosos, como “De Férias com o Ex”, da MTV, e “Brincando com o Fogo”, da Netflix, quando o assunto é ousadia e rompimento de tabus.

Além das atividades de produção de conteúdo, o evento também contará com jogos, nos quais as vencedoras terão a oportunidade de estampar a revista SpicyFire.

Essa publicação já despiu famosas como Fani Pacheco e Amanda Gontijo, ambas ex-participantes do Big Brother Brasil. As criadoras de conteúdo também terão suas marcas divulgadas e receberão prêmios das marcas patrocinadoras.

Entre as participantes confirmadas para a segunda edição estão nomes conhecidos como Ana Otani, uma das pioneiras no Brasil na produção de conteúdo adulto, que hoje se tornou mentora de modelos. Também estarão presentes as novatas Brenda Trindade e Duda Monet, revelações do OnlyFans, que têm conquistado grande destaque.

E não podemos esquecer de Polly Persch, considerada uma das mais ousadas das plataformas. Todas essas criadoras de conteúdo adulto faturam, no mínimo, R$ 60 mil por mês com seus trabalhos.

Nessa segunda edição da “A Firma’s House”, a intenção é reunir as novas milionárias do OnlyFans e mostrar os bastidores de tudo o que acontece nesse meio. O evento promete ser uma experiência única, que vai além da produção de conteúdo e se torna uma celebração dessa nova era da indústria do entretenimento.