Novo processo seletivo do concurso do INSS deve acontecer este ano

Um novo edital do concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para 2023 está em discussão devido a falta de funcionários para atender a população. Hoje, são mais de 5 milhões de pessoas na fila do órgão.

Em dezembro de 2022, o novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que um novo processo seletivo para o Instituto seria importante para o funcionamento do INSS.

“É preciso mais servidores por que a fila hoje é virtual, mas há milhares de pessoas que não têm acesso à internet, nem dominam a ferramenta”, afirmou em entrevista ao Correio Braziliense.

Para a convocação de um novo edital, no entanto, é necessário que todos os aprovados no processo anterior sejam convocados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também mencionou a necessidade do aumento do número de funcionários em dezembro. Nas suas redes sociais, o presidente afirmou que o aumento traria maior agilidade para o serviço prestado pelo INSS.

O desmonte promovido pelo atual governo deixou como herança uma fila de 5 milhões de pessoas esperando análise do INSS. Teremos muito trabalho pela frente e temos um compromisso com o povo brasileiro. Vamos juntos atuar para garantir direitos e dignidade para a população. — Lula (@LulaOficial) December 1, 2022

A equipe de transição também havia demonstrado interesse em preencher as vagas necessárias para o funcionamento completo do órgão. Foi sugerido a abertura de mais mil vagas para o próximo edital para técnicos.

O INSS, inicialmente, solicitou ao Ministério da Economia a disponibilização de 7 mil vagas apenas para a área técnica do órgão. O instituto também solicitou o preenchimento de mais de 1,5 mil vagas para analistas, com exigência de nível superior.

Em 2022, no entanto, foram oferecidas apenas mil oportunidades para o setor durante o processo seletivo de 2022. Junto aos aprovados como reservistas, serão convocados um total de 3.373 novos servidores para o órgão.

Recentemente, o órgão divulgou pelo Diário da União os convocados para a segunda etapa do processo seletivo do Concurso do INSS. Todos os resultados finais da avaliação foram compartilhados até o dia 28 de dezembro.

