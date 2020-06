Novo Nissan Sentra é lançado no México e pode vir ao Brasil

Divulgação Sherco Enduro chega com novidades que aprimoram seu desempenho off-road na linha 2021

A Sherco é uma marca premium de motocicletas exclusivas para o off-road que traz seus modelos ao Brasil. E para 2021, apresenta uma linha completa de enduro, com três modelos equipados com motores 2T e quatro modelos com motores 4T, e com duas propostas bem distintas, a linha Racing e a linha Factory. O visual é o mesmo para ambas as versões. Enquanto a Racing vem com os protetores do chassi, as manoplas e a tampa do assento em preto, a Factory vem com essas peças em azul, bem como os para-lamas.

A linha Enduro SE 2021 da Sherco aprimora os detalhes e foi atualizada com novos acessórios e atualizações no motor, entregando uma lista melhorada e aperfeiçoada frente aos concorrentes. Além das diferenças visuais, a Racing vem com suspensão WP Xplor de especificação padrão, enquanto a Factory tem seu foco mais voltado aos condutores profissionais. Nenhum preço ainda foi divulgado, mas elas não vão sair por menos de R$ 30 mil.

Entre seus diferenciais, estão a suspensão ajustável Kayaba e acessórios de grife, como escapamento FMF na opção 2T e Akrapovic na 4T, tampa do tanque AXP, assento Selle dalla Valle, disco de freio dianteiro tipo wave da Galfer e protetores de mão Neken.

Os motores 2T de 250 cc e de 300 cc vêm agora com um eixo balanceiro para atenuar as vibrações, e a taxa de compressão foi diminuída para suavizar as respostas de entrega de potência, tornando o motor mais dócil e controlável em baixas rotações, e mais potente em altas rotações.

A nova bobina de ignição da Athena melhora a intensidade da faísca e aumenta a durabilidade das velas de ignição. O mapeamento eletrônico foi revisado para adequar as mudanças no motor e as motos vem de série com dois mapas, que oferecem uma diferença de 5,5 cv entre os modos Soft e Hard. Os novos motores 2T 250/300 cc são mais compactos e 1,2 kg mais leves e trazem um câmbio com novos seletores e um novo cabeçote.

Motor 4 tempos

Divulgação Modelo 4 tempos, com pegada que se familiariza mais das trail e enduro urbanas

Os motores 4T de 250 cc e de 300 cc, por sua vez, foram renovados com mais potência e melhor gerenciamento da entrega da mesma, tudo pensado também para prolongar a vida útil. Estes motores incorporam um sensor de queda que faz com que o motor desligue automaticamente quando detecta uma determinada inclinação. A usinagem do cárter foi revisada e adequada ao novo virabrequim, visando melhorar a circulação do óleo e reduzir o aquecimento do motor.

No modelo 4T de 300 cc da Sherco , a câmara de combustão foi redesenhada para reduzir a compressão tornando as respostas mais suaves em baixas rotações e mais eficientes e poderosos em altas rotações. As Factory 4T trazem um novo conjunto de escapamento Akrapovic em titânio, menor, mais leve e com uma nova câmara de expansão, maximizando toda a curva de torque e colaborando no aumento da potência, sem aumentar o ruído.