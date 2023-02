Novo Nissan Sentra deve chegar com preço menor do que Cruze e Corolla

Divulgação Nissan Sentra tem visual similar ao do Versa, mas dimensões idênticas à geração anterior

O próximo lançamento da Nissan no Brasil será o Sentra , que após dois anos longe do mercado nacional, retornará em nova geração. O sedan virá importado do México e será lançado em março, com sua chegada às concessionárias programadas para o fim do mês. A apresentação à imprensa será na segunda semana do mês que vem.

Consultamos concessionárias da marca no Rio de Janeiro e em São Paulo , que afirmaram não ter recebido o treinamento sobre o sedan, mas um funcionário confirmou que o modelo chegará com motor 2.0 aspirado e câmbio automático do tipo CVT , mesma configuração da geração anterior, e segundo um outro concessionário, deverá partir de R$ 143.490. O patamar de preço está de acordo com informações obtidas pelo Motor1 , que apurou que o preço máximo será de R$ 179.890.

Esses valores o colocam próximo do Toyota Corolla GLi , que parte de R$ 146.890 com motor 2.0 de 177/169 cv e 21,4 kgfm a 4.400 rpm e do Chevrolet Cruze, que é equipado com motor 1.4 turbo , entrega 153/150 cv de potência e 24,5/24 kgfm de torque a apenas 2.000 giros (etanol/gasolina).

No México, o Sentra conta com um propulsor 2.0 aspirado de 151 cv de potência e 20,2 kgfm de torque a 4.400 rpm, cerca de 11 cv a mais que o modelo vendido até agora pouco no nosso mercado.

Porém, pode chegar por aqui com um ajuste de 140 cv, de acordo com a apuração do site. É a mesma cavalaria da geração anterior, algo que o deixa para trás de ambos rivais. Ainda mais se os números apurados forem confirmados pela marca.

De acordo com ficha recebida pelo Motor1, o tempo de 0 a 100 km/h é de 12,4 segundos e está bem longe dos declarados 9,2 s do Corolla, que, por sua vez, fica um tico para trás dos 9 s do Cruze . Vale lembrar que a Nissan ainda não revelou os dados completos sobre o desempenho. A única coisa que foi revelada oficialmente foi o consumo. Segundo o Inmetro, o novo Sentra faz 11 km/l na cidade e 13,9 km/l na estrada , sempre com gasolina. Em relação aos concorrentes, o Corolla 2.0 marca 11,9 km/l e 14,2 km/l entre cidade e estrada, sempre com gasolina, enquanto o Cruze 1.4 turbo atinge 10,5 km/l e 14,3 km/l, de acordo com dados oficiais.

Na prática, o Sentra vai competir em um segmento que é dominado pelo Toyota. O Chevrolet pode durar ainda um tempo razoável, mas também está cansado. Somado a tudo isso, o Civic ressurgiu apenas como importado, um carro de R$ 244.900 .

No México, o Sentra conta com as versões Sense , Advance , SR e Platinum , mas por aqui chegarão apenas a Sense, Advance e a topo de linha se chamará Exclusive.

De série, o Advance de R$ 143.490 oferecerá rodas de aro 16, assistente de partida em rampa , retrovisores externos com ajuste elétricos, chave presencial , tela de 7 polegadas para o computador de bordo, câmera de ré com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, controle de cruzeiro e central multimídia de 8 polegadas, com integração com Android Auto e Apple CarPlay , além de seis airbags. Um pacote competitivo.

A Advance pode custar R$ 143.590 e acrescenta ar-condicionado automático de duas zonas, bancos e volante revestidos de couro, ajustes elétricos para o banco do motorista e sistema de frenagem automática de emergência .

De acordo com o material, a versão Exclusive pode ter preço de R$ 179.890, e traz controle de cruzeiro adaptativo , retrovisor eletrocrômico, apoio de braço central, sistema de navegação por GPS, som Premium com 8 alto falantes, teto solar , câmera 360º , monitor de ponto cego , alerta de tráfego traseiro, assistente de permanência em faixa e partida remota do motor .

A direção conta com assistência elétrica , e a potência é entregue sempre para as rodas dianteiras, assim como em todos seus concorrentes. A suspensão dianteira é do tipo McPherson e na traseira multilink.

Divulgação Interior traz mesmo volante do Kicks e central multimídia pode ser a mesma, mas com uma nova disposição

O novo Sentra mede 4,64m de comprimento , 1,81 m de largura, 1,45 m de altura e 2,71 metros de distância entre-eixos, dimensões muito próximas ao modelo que era vendido por aqui até 2020.

Visualmente, o Sentra vai seguir a linha visual do Nissan Altima , o sedan médio grande da marca, e traz faróis afilados na dianteira, e lanternas traseiras que invadem a lateral do veículo e da tampa do porta-malas , que, vale lembrar, tem 466 litros de capacidade.

No México, são oito opções de cores, o que inclui configurações com teto pintado de preto . Se for confirmado para o Brasil, o detalhe será um destaque em um visual já considerado ousado.

Na China, já há uma versão do modelo equipada com um motor híbrido, e que faz até 25km/l , mas essa opção não deve chegar por aqui, devido ao alto custo, e pelo fato de não ser ofertada no México – país que tem acordo automotivo de taxa de importação zero no comércio bilateral com o Brasil.

Fonte: IG CARROS