Novo Nissan March será SUV elétrico com desenvolvimento da Renault

Divulgação Nova geração do Nissan March terá visual completamente renovado quando comparamos com o modelo já vendido no Brasil

Está na moda a transformação de compactos em SUVs. O segmento dos utilitários esportivos tem maior apelo e valor agregado, tanto no Brasil quanto no mundo. Parece que chegou a vez do Nissan March de mudar de vida, nesse sentido. Mas, no caso dele, mudará ainda mais do que o que se observa por aí, no sentido de que, além de virar SUV, será um carro elétrico.

O carro será fabricado sobre a plataforma Alliance CMF B-EV , a mesma do elétrico Renault 5 . Ainda não há data de lançamento revelada, mas o mais provável é que chegue em 2024 ou mais. Para o Brasil, caso a fabricante assim decida, virá em sequência.

Divulgação A linguagem visual remeterá às primeiras gerações do March/Micra, mas com essência futurista

É o que revela o vídeo teaser das próximas novidades da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi , na apresentação da Alliance 2030. O modelo ainda não foi totalmente revelado, mas já possível notar parte dos faróis e lanternas de LEDs.

O estilo é futurista e ainda parece mais próximo de um conceito. Sua chegada o colocará ao lado de SUVs como o Renault Captur . Ou seja, o modelo subirá de nível na linha da Nissan .

De acordo com o diretor de operações da Nissan , Ashwani Gupta, foi criado pela Nissan, mas será feito no centro Renault Electricity, na França. Para ele, a plataforma comum das três marcas proporcionará o lançamento de um modelo que renda “mais entusiasmo aos clientes da Europa”.