Novo “Miss Bumbum” tem gerente de banco, ex-diarista e novas regras

Concurso promoveu corrida de biquíni na Av. Paulista

A organização do Miss Bumbum Brasil deu início a uma nova edição do concurso na última segunda-feira (14/07), promovendo uma corrida de biquíni pela Avenida Paulista.

A atividade começou em frente ao MASP (Museu de Arte de São Paulo) e deixou muita gente curiosa, tanto pedestres quanto motoristas.

As candidatas deste ano são mulheres com carreiras e formações distintas, incluindo uma podóloga, uma gerente de banco, uma ex-diarista, uma vendedora, uma professora de Sexy Dance, uma estagiária de Educação Física e uma mulher transexual, além de criadoras de conteúdo.

As regras do Miss Bumbum mudaram neste ano. No novo formato, não há votação online e todas as participantes já estão classificadas para a final, que acontece em setembro na capital paulista. Outra novidade é que, além de representarem seus estados, cada candidata também defende uma torcida de futebol.

“O Miss Bumbum é um concurso que abrange a diversidade. Todo corpo é representativo. Foi-se o tempo em que buscávamos um padrão”, explicou a organização do Miss Bumbum Brasil.

A influenciadora Janaína Prazeres, que foi eleita a “mulher perfeita” por uma revista internacional, vai comandar o podcast oficial do concurso.

Miss Bumbum Brasil 2025 não terá votação online – Foto: Thiago Duran/ Divulgação MBB25

