Novo líder do Estado Islâmico é identificado

arrow-options Reprodução Twitter Amir Mohammed, novo líder do Estado Islâmico

O novo líder do grupo terrorista Estado Islâmico , que usa o codinome Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, foi identificado por serviços de inteligência ocidentais como Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi.

A informação é do jornal britânico The Guardian , que diz que Abu Ibrahim é proveniente de Tal Afar, no Iraque, e tinha o nome de guerra de Haji Abdullah. Ele seria um dos fundadores do EI e teria comandado o genocídio da minoria yazidi pelo grupo.

Como sua família é de origem turcomena, ele é considerado um dos poucos não-árabes em posições de liderança no Estado Islâmico, de acordo com o Guardian. O Departamento de Estado dos EUA oferece uma recompensa de US$ 5 milhões por informações que levem à captura do líder do EI .

O comandante anterior do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, explodiu o próprio corpo durante uma operação das Forças Armadas dos Estados Unidos na província síria de Idlib, no fim de outubro. Segundo o Guardian , Abu Ibrahim teria conhecido Baghdadi em uma prisão americana no sul do Iraque , em 2004.