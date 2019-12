Novo Kia Sorento 2021 com motor híbrido é visto em testes ainda com camuflagem

arrow-options Divulgação Kia Sorento de nova geração realiza testes em circuito fechado para aprimorar os ajustes mecânicos

O Kia Sorento de nova geração é flagrado em testes no circuito de Nürburgring (Alemanha). Já em sua linha 2021, virá com visual e tecnologias atualizados. O SUV de grande porte estreia faróis estreitos e integrados à grade dianteira. O capô, por sua vez, tem design convexo, e os retrovisores, são apoiados diretamente sobre as portas. Uma das novidades são as luzes de LEDs com efeito noturno na parte traseira do carro. Infelizmente, os preços e a data exata de lançamento no Brasil ainda não foram divulgados.

arrow-options Divulgação O tamanho da carroceria não se alterou, apenas as suas linhas e itens que compõem seu design

Na parte mecânica do Kia Sorento , ainda não se sabe se a fabricante apostará em novos motores, ou manterá os 3.3 V6 e 2.4 de quatro cilindros, ambos a gasolina, da atual geração. Contudo, a maior novidade é o motor híbrido, que vai proporcionar maior versatilidade e economia de combustível ao SUV.

arrow-options Divulgação Na traseira, um novo conjunto óptico com assinatura em LED, que dá um visual mais quadrado

É sabido que os ocupantes da terceira fila se beneficiarão do aumento do espaço para as pernas e de um suporte USB, enquanto os assentos da frente e da segunda fila ganharão a funcionalidade de aquecimento e ventilação. Uma central multimídia ocupa o console e incorpora conectividade Apple CarPlay e Android Auto como padrão ao SUV híbrido .

“Irmão” menor KX3

arrow-options Divulgação Kia KX3 virá abaixo do Sorento para concorrer com Jeep Renegade, Honda HR-V e o primo Hyundai Creta

Conforme apurado pela reportagem de iG Carros, o próximo SUV da Kia no Brasil será o KX3 – primo do Hyundai Creta. Após anos investindo na categoria dos utilitários premium (como Sportage, Sorento e Mohave), o novo plano da marca coreana é atacar os compactos de sucesso.

De acordo com os executivos da Kia, o Stonic — que foi mostrado no Salão do Automóvel do ano passado — é muito pequeno para o Brasil. Tratava-se apenas de uma antecipação de design, mostrando ao público como um SUV compacto da Kia poderia ser. Da mesma forma, o novo Seltos aparecerá apenas na Ásia e Europa. Montado no México, o Kia KX3 (menor que o Kia Sorento ) será beneficiado pelo acordo de livre comércio, facilitando a importação.