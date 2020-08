Novo Kia Sonet é misto de SUV compacto e hatch aventureiro

Divulgação Kia Sonet bem que poderia ser vendido no Brasil, mas na conjuntura atual é muito pouco provável que isso aconteça

A Kia apresentou na Índia o Sonet, o modelo que chega ainda este ano ao mercado para ser o menor SUV oferecido pela fabricante sul-coreana no mundo. Posicionado na mesma faixa de tamanho dos hatches compactos, combina bons equipamentos de série com um conjunto mecânico que traz como uma das opções um câmbio manual com embreagem automatizada.

A Kia não revelou as dimensões do Sonet. Mas por compartilhar a base do Hyundai Venue e ser produzido na Índia (onde os veículos com mais de quatro metros de comprimento são alvo de uma maior tributação), Kia Sonet provavelmente repete os 3,995 m de comprimento do irmão de plataforma. Medida que faz com que o SUV compacto seja quase 27 cm menor que um Hyundai Creta e 7 cm mais curto até do que o hatch compacto Rio, lançado no Brasil no início deste ano.

Na lista de equipamentos, o SUV traz painel digital e sistema multimídia com tela flutuante de 10,25″, sistema de som premium Bose com sete alto-falantes, bancos dianteiros com ventilação, ar-condicionado com sistema de purificação de ar contra vírus (muito útil em tempos de Covid-19), chave presencial e sistema de partida remota. Já a lista de itens de segurança conta com seis airbags, controles eletrônicos de tração e estabilidade, Isofix e monitor de pressão dos pneus.

Divulgação Interior do KIa Sonet é bem moderno e arrojado com larga tela do sistema multimídia integrada ao painel

O Sonet pode ser equipado com um motor 1.2 aspirado, um 1.0 turbo com injeção direta (o mesmo do Hyundai HB20 brasileiro) e um 1.5 diesel. Estes propulsores podem ser combinados com duas opções de câmbio manual (cinco ou seis marchas), um automatizado de dupla embreagem, um automático de seis marchas e também a grande novidade do modelo: a transmissão Smartstream de seis marchas.

Diferente das automatizadas tradicionais, a Smartstream traz uma alavanca de câmbio manual, que usa um sensor para detectar a intenção de troca de marcha e aciona a embreagem automaticamente, dispensando o pedal. De acordo com a Kia, a principal vantagem para o motorista é o conforto maior no trânsito e a durabilidade maior do conjunto em relação a um câmbio manual convencional.

Inicialmente, o Kia Sonet será comercializado apenas na Índia. Mas a marca corena já adiantou que o SUV compacto estará disponível também em outros mercados atendidos atualmente pela empresa.

Divulgação Traseira também agrada bastante, com uma série de detalhes arrojados e que remetem a certa esportividade