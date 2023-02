Novo juiz da Lava Jato nega ter feito doação a Lula

Reprodução/Justiça Federal Eduardo Fernando Appio





Eduardo Fernando Appio , novo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, afirmou nesta sexta-feira (17) que não fez qualquer tipo de doação para a campanha de 2022 do atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo denúncia feita pela imprensa, ele teria doado R$ 13 para o petista e R$ 40 à deputada estadual Ana Júlia Pires Ribeiro (PT-PR).

“Não doei a ninguém qualquer quantia”, disse o magistrado em entrevista para a CNN Brasil. A informação sobre a doação foi dada pelo jornalista Felipe Moura Brasil, que obteve os dados por meio do site oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ao consultar o nome e CPF de Appio.

Para comprovar que não fez nenhuma doação, o juiz enviou ao canal de TV um extrato bancário no dia 25 de setembro. Ele garantiu que não pedirá nenhuma retificação junto ao TSE. “Não vou pedir nada para ninguém, porque não quero polemizar ainda mais”, explicou.

O magistrado ainda criticou integrantes do “núcleo duro” da Lava Jato e garantiu que não era uma figura bem avaliada por alguns membros da força-tarefa.

“Não sou ligado ao núcleo duro da Lava Jato . Eles não me queriam aqui. Eles se frustraram. Os diálogos da Vaza Jato apontam para isso e não conhecemos nem 95% das conversas que estão no STF”, relatou.

O juiz garantiu que será isento nas suas decisões e não possui qualquer afinidade com Lula ou com parlamentares do PT. “Sou isento, sempre julguei de forma igual. Não tenho inclinação política ou sou aliado do PT/Lula”, afirmou.

Appio foi nomeado para ser juiz da 13ª Vara Federal por conta do critério de antiguidade entre magistrados que se colocaram à disposição da vaga deixada por Luiz Antonio Bonat.





