Novo Hyundai Elantra perde cara de tiozão e se torna um HB20S gigante

Reprodução/Hyundai Novo desenho dianteiro é muito mais sóbrio

A Hyundai vem se destacando pelas linhas de design bastante agressivas desde 2017, quando Luc Donckerwolke assumiu o design na marca sul-coreana. Hoje, o belga é presidente do conglomerado asiático, e pelo menos no facelift do Elantra , a ideia agora é um desenho um pouco mais agressivo, com enfâse no pouco mais, pois ele ainda está distante da ousadia extrema do novo Grandeur/Azera.

O Hyundai Avante , versão coreana do Elantra , foi revelado nesta semana na Coréia do Sul , antecipando as mudanças que chegarão ao redor do mundo no sedan. E se a atual geração do Elantra causou impacto por conta das linhas bem pronunciadas e que invadiam os para-lamas, a nova dianteira ainda é um pouco contida.

A aposta continua sendo em elementos pontiagudos e recortados , afinal, o desenho geral do carro não foi modificado e precisa seguir conversando entre si. Agora, a nova frente está mais horizontal e com os faróis mais finos. É algo que lembra o arranjo do HB20S reestilizado .

A grade anteriormente era uma peça única e agora foi dividida em duas partes, e segue o padrão de acabamento que lembra escamas de outros modelos da Hyundai, como a picape Santa Cruz , por exemplo.

A parte inferior do para-choque ganhou novos desenhos na lateral, com duas entradas de ar falsas dando um aspecto mais rebuscado para a peça. Essas modificações dão ao novo Elantra um ar de veículo mais premium , posicionamento que o sedan acabou adquirindo na linha da marca.

Reprodução/Hyundai Desenho lateral se mantém intocado, novas rodas com acabamento diamantado se destacam

De resto, o modelo segue sendo exatamente o mesmo, e é possível ver que as linhas simulando recortes afiados nas portas se mantém, assim como as lanternas traseiras de LED que se estendem por toda a largura do sedan.

Reprodução/Hyundai Aplique na cor prata contrasta com o preto do para-choque, dando um desenho mais agressivo

O para-choque traseiro da versão de entrada está levemente mais agressivo, agora, a parte com acabamento escurecido é ainda maior, e ainda contém pequenos apliques que lembram difusores.

No interior, a única novidade é a nova coloração para os acabamentos e bancos de couro, que agora ganharam um tom esverdeado, batizado de ‘ Sage Green ’. O painel de instrumentos segue sendo uma tela de 10,25 polegadas , assim como o display que comanda o sistema de infotenimento.

Ainda não foi confirmado, mas é provável que o Elantra/Avante receba também a versão esportivada N line e a que carrega a assinatura da divisão esportiva da Hyundai, a N.

Reprodução/Hyundai Acabamento verde chama a atenção, mas não deve ser oferecido fora da Coréia

O Elantra não deve nem chegar perto do Brasil, já que a marca investe mais em SUVs por aqui, e o único sedan oferecido em nosso país é o HB20S. Em alguns mercados, a marca irá lançar a nova geração do Accent/Verna para competir com o Honda City , mas não deve ser o caso do mercado brasileiro.

Fonte: IG CARROS