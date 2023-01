Novo Honda Civic híbrido chega por R$ 244.900, mais caro que o Corolla

Divulgação Civic Híbrido tem baixo consumo de combustível, e busca atrair clientes fiéis da marca

Após meses de espera a Honda anunciou na última sexta-feira a chegada do novo Civic . A 11ª geração do sedan fará sua estréia no país sendo importada da Tailândia e será o carro mais caro da marca por aqui, o único da linha atual com motorização eletrificada . O preço de R$ 244.900 está mais para o do antigo Accord do que para o rival Toyota Corolla Hybrid, que sai por R$ 190.590.

O motor é um 2.0 a combustão de ciclo Atkinson, de 143 cv de potência e 19,1 kgfm de torque, auxiliado por um propulsor elétrico de 184 cv. A Honda não divulgou a potência combinada do conjunto, mas afirma que o consumo é de 18,3 km/l em ciclo urbano e 15,9 km/l nas rodovias. Vale lembrar que o Civic e:HEV aceita apenas gasolina .

Serão três modos de condução: EV Drive (100% elétrico) Hybrid Drive , que alia os dois motores, e Engine Drive , que utiliza somente o motor a gasolina. A central eletrônica do modelo seleciona qual modo utilizar.

Na maior parte do tempo, o Civic híbrido será movido pelo motor elétrico , com o motor a combustão entrando em cena quando o pedal do acelerador sofrer uma carga mais elevada. Sempre que o motor a combustão estiver em funcionamento, ele irá funcionar como gerador de energia , para abastecer as baterias do veículo.

O modo Engine Drive utiliza somente o motor a gasolina, e é ativado em situações de alta velocidade , que é onde o motor térmico consegue desempenhar maior eficiência energética.

Vale lembrar que durante frenagens e desacelerações , o conjunto sempre busca recuperar energia e ainda conta com seleção “Eco”, “Individual” e “Sport”, que alteram o comportamento do veículo priorizando economia de combustível ou uma tocada mais esportiva.

O Civic híbrido traz tela multimídia de 9 polegadas, que pode ser operada através do toque ou comando de voz, e possui Apple CarPlay e Android Auto , bem como comando físicos para funções “Home”, “voltar” e “volume”, para facilitar a utilização mesmo com o carro em movimento.

O painel de instrumentos é digital e conta com tela de 10.2 polegadas. Ali são exibidas informações de dados prioritários como velocidade, nível de energia armazenada ou regenerada, do fluxo de energia do sistema de motorização, que, segundo a Honda, estimula uma direção mais econômica .

Uma novidade do Civic Híbrido é o We Power, que substitui o conta-giros por um medidor de percentual de potência. Além disso, ao utilizar o modo Sport , o Civic Híbrido irá direcionar a força do motor elétrico para as rodas, simulando trocas de marchas e realçando a ideia de esportividade. Segundo a Honda, essa dinâmica será similar ao encontrada em esportivos com transmissão de dupla embreagem .

Nas frenagens e desacelerações, o ponteiro do We Power desce à área Charge, indicadora do status da recuperação de energia. A força de desaceleração pode ser ajustada por meio de paddle shifts junto ao volante, com indicação do nível (quatro, no total) também no campo Charge.

O Novo Civic traz bancos dianteiros com ajustes elétricos para motorista e passageiro, chave com partida remota do motor, ar-condicionado de duas zonas, carregador de celular sem fio , difusor de ar e portas USB para os ocupantes traseiros e também teto solar .

A segurança é ponto importante no Civic , que conta com o pacote de tecnologias de segurança Sensing , que adiciona câmeras ao redor do veículo que auxiliam no funcionamento do controle de cruzeiro adaptativo , sistema de frenagem automático, assistente de permanência em faixa, detector de saída de pista e ajuste automático de farol.

Pela primeira vez em um veículo da Honda, o novo Civic oferece airbags laterais para os bancos traseiros , e totaliza oito airbags , e ainda conta com controle de estabilidade e tração, sistema de redução de ponto cego, assistente de partida em rampa, câmera de ré e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro.

O novo Civic híbrido ainda conta com conectividade no myHonda Connect , que reúne informações do veículo diretamente para o smartphone do proprietário , através de um aplicativo.

O sistema notifica uma colisão diretamente à uma central de atendimento que aciona suporte médico e entra em contato com os contatos de emergência que o proprietário cadastrou.

A tecnologia ainda ajuda o motorista a como proceder em caso de falha do veículo, notifica sobre disparo do alarme, informa onde o veículo foi estacionado, consegue rastrear o carro em movimento e saber até se quem está conduzindo ultrapassou uma velocidade pré-determinada ou saiu de uma zona determinada.

O serviço está disponível por um ano gratuitamente, e após esse período será pago.

O Civic híbrido chega nas cores Branco Topázio e Preto Cristal (ambas perolizadas) e Cinza Basalto e Prata Platinum (metálicas). O interior será claro somente quando a cor externa for Branco Topázio, e nas demais opções era na cor preta.

O modelo terá três anos de garantia sem limite de quilometragem, e para o conjunto elétrico, a garantia será de 8 anos ou 160 mil km.

Fonte: IG CARROS