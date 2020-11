Novo Honda Civic 2022 é revelado nos Estados Unidos

Divulgação Novo Honda Civic 2022 ainda na versão conceitual, que deve ser quase igual a que será produzida em série

A Honda revela nos Estados Unidos as primeiras imagens e detalhes técnicos do Civic de 11ª geração, que estreia no exterior no fim do 1º semestre de 2021, trazendo um visual mais conservador que o do carro atualmente produzido no Brasil.





A marca japonesa não revelou a ficha técnica do Honda Civic de nova geração, mas tudo indica se tratar de uma modificação pesada baseada na plataforma do Civic 10. Apesar de ter preservado a carroceria de perfil baixo do antecessor, as linhas gerais do sedã de nova geração ficaram mais conservadoras e aproximaram o modelo médio do grande Accord. Semelhança que é notada principalmente nas laterais.

A Honda promete que o Civic “11” irá adotar novos motores, mais potentes e econômicos que os atuais, além de uma carroceria com estrutura reforçada e mais rígida, com o objetivo de tornar o modelo mais seguro e mais divertido para guiar.













De acordo com a marca japonesa, foram feitas mudanças ainda para melhorar a visibilidade do motorista, com o reposicionamento dos retrovisores para as portas e o deslocamento para trás das colunas “A” em relação ao condutor. No interior do sedã , chama a atenção do painel de linhas mais limpas e mais “horizontalizado” que o atual.

O modelo irá incorporar novas tecnologias, como um painel 100% digital e um sistema multimídia com tela de 9″ full-HD do tipo flutuante. No pacote de assistentes eletrônicos, o novo Civic terá uma variação melhorada do pacote Sensing, que atualmente traz sistemas como controlador automático de velocidade de cruzeiro adaptativo (“piloto automático”) e frenagem automática, mas está indisponível no sedã produzido no Brasil.

O Honda Civic de 11ª geração irá seguir disponível nas mesmas variações da atual geração. O primeiro a chegar será o sedã, seguido do hatch, do cupê esportivo Si e da variação esportiva Type R.