Novo golpe no Instagram faz pessoas serem banidas e perderem dinheiro

Unsplash/Alexander Shatov Golpistas ganham espaço no Instagram

No Instagram, golpistas desenvolveram uma forma bem lucrativa de ganhar dinheiro, através de uma espécie de banimento. Por cerca de US$ 60 (R$ 300 pela conversão), alguns internautas serão banidos de qualquer conta do aplicativo que você escolher, seja amigo ou inimigo.

Além disso, muitas vezes os golpistas ganham ainda mais dinheiro , ajudando os usuários a recuperarem o acesso às suas contas. O processo envolve o uso de uma conta verificada para personificar um alvo (seu nome, foto, biografia) e, em seguida, relatar como um imitador para fazer com que seja banido.

De acordo com o site Motherboard, usuários com quem conversaram também tiveram suas contas banidas por terem sido denunciadas por violar as políticas do Instagram sobre suicídio e automutilação, um tipo de conteúdo que a empresa tem tentado se tornar ainda mais ativa ao abordar nos últimos anos.

Os banimentos podem ter sido causados ​​por qualquer variedade de scripts que podem fazer spam nas ferramentas de relatório do Instagram e isso sem atingir os limites do aplicativo. Ademais, muitas das empresas que oferecem serviços de banimento também promovem ajuda para recuperar contas, com o valor em cerca de US$ 3.500 e US$ 4.000.

Outras pessoas notaram que receberam ofertas de ajuda para conta imediatamente após suas contas no Instagram serem desativadas, e que muitas vezes a conta na plataforma que os denunciou estava seguindo o perfil do Instagram que oferecia ajuda.

Até este momento, o Instagram não respondeu um pedido de comentário, mas disse ao Motherboard que estava investigando sites que ofereciam serviços de proibição e que os usuários deveriam denunciar pessoas suspeitas de serem culpadas desse tipo de atividade.