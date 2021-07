Novo filtro do algoritmo do Instagram pode prejudicar criadores de conteúdo

Unsplash/Claudio Schwarz Instagram pode ter prejudicado influenciadores

Usuários do Instagram estão reclamando que o novo filtro do algoritmo da rede social está bloqueando algumas publicações de forma indevida. Nesta semana, a empresa anunciou um filtro para conteúdo sensível, que permite que usuários decidam se querem, ou não, ter acesso a conteúdos sensíveis, como de caráter violento ou sexual – desde que eles não quebrem as regras da plataforma.

Agora, usuários estão avisando aos seus seguidores que essa configuração limita o alcance de publicações, de acordo com o The Verge.

“Nas últimas 24 horas, tive muitas conversas com artistas e outros criadores que estão incrivelmente frustrados por terem seus trabalhos escondidos”, escreveu em um post o artista Phillip Miner. “Por outro lado, as pessoas ficam frustradas por não conseguirem encontrar o conteúdo que desejam ver”.

De acordo com relato do artista ao The Verge, profissionais de diversas áreas, como artistas, trabalhadoras do sexo, tatuadores e a indústria da cannabis perceberam essa possível falha no filtro do algoritmo do Instagram . O site também encontrou relatos de vendedores de suportes de armas reclamando da novidade.

De acordo com o Instagram, porém, não há motivo para preocupação por parte dos criadores de conteúdo . Um porta-voz da rede social disse ao The Verge que os conteúdos sensíveis são filtrados automaticamente – a nova configuração, na verdade, apenas permite que usuários escolham que as publicações sensíveis sejam mostradas, e não o contrário. A plataforma acrescenta, ainda, que o filtro só funciona na aba Explorar , e não interfere no que é visto no Feed ou nos Stories .

Miner reclama, porém, que o principal problema do algoritmo do Instagram é agrupar qualquer conteúdo sensível como se fosse uma coisa só. Seu trabalho, por exemplo, retrata nudez. Pode ser que um usuário do Instagram não seja sensível à nudez mas seja à violência e, por isso, um filtro único diminui o alcance do seu trabalho, argumenta.