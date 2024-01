Novo filme do Studio Ghibli chega ao Brasil ainda este ano; saiba mais

Foto: Reprodução Novo filme do Studio Ghibli chega ao Brasil ainda este ano

“O Menino e a Garça” é o mais novo filme do Studio Ghibli! Ele abriu o circuito nos Estados Unidos arrecadando US$ 5,4 milhões em dezembro e a expectativa é que feche o fim de semana de estreia com US$ 10 milhões de bilheteria, segundo a “Variety’. O número é considerado positivo e comparável aos tempos pré-Covid.

No Japão, o país de origem do longa, a produção conquistou US$ 54 milhões, sendo o terceiro maior lançamento do ano. Ao todo, a animação já arrecadou US$ 84 milhões ao redor do mundo, mas segue estreando em diversos países.

O diretor por trás dessa produção é Hayao Miyazaki, ele também é o responsável por títulos como “A Viagem de Chihiro” e “Meu Amigo Totoro”.

Esse lançamento fala sobre jovem Mahito Maki, que sofre uma dolorosa tragédia familiar durante a Segunda Guerra Mundial e precisa se mudar imediatamente para o campo, onde seu pai trabalha para uma família que faz aviões para o exército japonês. Isolado, ele começa a explorar as paisagens misteriosas e encontra uma garça cinzenta que passa a ser frequentemente vista pelo garoto.

Essa obra ainda não possui data prevista para lançamento no Brasil! A gente fica cheio de curiosidade, e você, quer ver esse filme quando ele chegar em solo brasileiro?

