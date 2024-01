Foto: Reprodução Novo filme da Disney inspira coleção de O Boticário

Disney e o Boticário se uniram para lançar produtos incríveis direcionados para o público infantil , em uma linha com produtos inspirados no filme Wish! Essa coleção chega para aquecer o coração de todos, as produções da Disney sempre acendem a nossa criança interior .

A animação Wish conta com as personagens nos personagens Asha e Estrela que são pura doçura! Ou seja, antes de adquirir a linha de cosméticos , vale a pena doar um pouco do seu tempo para assistir essa animação divertida e encorajadora.

O Boticário lança coleção com a Disney

De produtos de maquiagem até produtos para corpo, a coleção chega com diversas opções que vão alegrar as crianças.

1. Colônia infantil Sophie Disney Wish

Com cheirinho inspirado no brilho das estrelas e embalagem repleta de estrelas douradas, a fragrância é recheada de magia e energia! Um dos principais ingredientes do perfume é a carambola, com a presença de notas de frutas suculentas, cítricas, musk e caramelo. Desenvolvido para crianças acima de 7 anos, pediatricamente testado, dermatologicamente testado e vegano! Além disso, o perfume acompanha uma cartela de figurinhas!

2. Brilho Labial Infantil Sophie Disney Wish

Esse brilho labial foi desenvolvido especialmente para crianças, com um cheirinho delicioso e cheio de glitter, inspirado no brilho das estrelas. Ele promete deixar o dia da criança que usar mais feliz! Indicado para crianças acima de 3 anos. Pediatricamente testado, dermatologicamente testado e vegano.

3. Palette Multifuncional Infantil Sophie Disney Wish

A paleta conta com diversas cores e funcionalidades! Seu formato consiste no personagem mais fofo da animação, o produto é multifuncional, com sombras, batons e iluminador! Hipoalergênica, livre de parabenos, desenvolvido para uso em crianças acima de 3 anos. Uma opção encantadora e cheia de utilidades.

4. Loção Glitter Hidratante Corporal Sophie Disney Wish

Essa loção hidratante promete deixar a pele macia e perfumada com o cheirinho inspirado no brilho das estrelas e textura aquagel refrescante, repleta de ecoglitter dourado, como se fosse a poeira estelar da personagem Estrela! Desenvolvido com eco glitter, que não agride o meio ambiente. Para crianças acima de 7 anos, uma ótimo opção para presentear!

Agora que você já conhece os novos produtos, pode fazer uma escolha especial para uma criança amada.

Fonte: Mulher