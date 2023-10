Novo espaço vai oferecer atividades gratuitas com foco na cultura, economia, tecnologia e inovação para empreendedores criativos

Funcionando como um espaço multidisciplinar, com ações gratuitas voltadas para o desenvolvimento da economia criativa, da tecnologia e da inovação, em que a cultura é o meio de interconexão entre esses setores, o Hub ES+ inicia suas atividades a partir deste mês. Localizado no Centro de Vitória, o espaço será inaugurado no próximo dia 10, às 17h, com evento cultural aberto ao público.

Primeiro hub público de economia criativa e inovação do Espírito Santo, dedicado a acolher e fortalecer empreendimentos criativos e culturais, o projeto integra o programa ES+Criativo, do Governo do Estado do Espírito Santo, sob coordenação da Secretaria da Cultura (Secult) em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Com gestão e administração pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), o Hub ES+ é composto por diversos equipamentos e conta ainda com o Lab Café, cujo foco é a economia criativa da gastronomia e cafeicultura local. O prédio está situado na Praça Costa Pereira, cuja localização é estratégica para abarcar a circulação de pessoas, a diversidade, a inclusão social e a revitalização do Centro Histórico de Vitória.

A cerimônia de inauguração contará com presença do governador Renato Casagrande; dos secretários de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas; da diretora do IBCA, Larissa Delbone; do diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Luiz Toniato; e da presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini.

De acordo com Fabricio Noronha, o Hub ES+ é a materialização, em um espaço físico, do trabalho que a Secult vem desenvolvendo desde 2019, a partir do programa ES+Criativo, realizado em conjunto com diversas outras instituições, formando parcerias a fim de fomentar políticas públicas para impulsionar a área de economia criativa no estado. “O objetivo é a valorização da criatividade, do capital intelectual e do valor simbólico-cultural, com uma perspectiva de desenvolvimento que proporcione também a geração de trabalho e renda”, ressalta o secretário.

Ele acrescenta que a cultura e a economia criativa representam 3,11% do PIB brasileiro. Além disso, observa, o Espírito Santo é o sétimo estado brasileiro com maior alcance desses setores. “É importante destacar que o Hub ES+ foi concebido em parceria com a Secti, estabelecendo conexão com o universo da inovação, das startups. São diversos ecossistemas em sinergia, e isso é muito importante para o sucesso desses projetos.”

Outro aspecto que Noronha destaca é o fato de o Hub ES+ funcionar como ponto de apoio, oferecendo os suportes mais variados aos empreendedores criativos. “Se a pessoa tem uma ideia de projeto, se já conduz um empreendimento, e deseja se capacitar mais ou melhorar algum aspecto de seu trabalho, dentro desse universo criativo, ela pode contar com uma equipe especializada que vai recebê-la e oferecer orientação. O hub é o espaço de acolhimento do empreendedor criativo capixaba”, afirma.

A programação do Hub ES+ vai oferecer encontros culturais, oficinas, palestras e feiras empreendedoras, entre diversos eventos e formações mensais com início a partir de outubro e inscrições gratuitas. O espaço funcionará de segunda-feira a sábado, das 8h às 20h, com atendimento ao público e disponibilidade para uso dos espaços, a partir de reservas pré-agendadas. Com as atividades, o hub ampliará o acesso da população a conhecimentos e técnicas para potencializar a criação e o desenvolvimento de ideias e negócios criativos e culturais.

