Novo equipamento do BPTran ajuda a recuperar moto roubada em Vitória

Nesta sexta-feira (03), em Operação Integrada Estado Presente II, militares do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) conseguiram recuperar uma motocicleta roubada, utilizando equipamento de alta tecnologia. A ação aconteceu no bairro Nova Palestina, em Vitória.

Por volta das 22h, durante patrulhamento, o Leitor de Placas que fica acoplado à viatura indicou um veículo à frente com restrição de furto e roubo.

Após abordagem e confirmação que se tratava de um veículo roubado. O condutor afirmou ter adquirido mediante troca e não se lembrar o nome do antigo proprietário da motocicleta. Ele foi detido e conduzido à Delegacia.

O equipamento de alta tecnologia que consegue identificar em tempo real veículos com pendências administrativas, indicativos de clonagem e restrições de furto e roubo foi adquirido em parceria com o Detran/ES e já está sendo utilizado pelo BPTran em suas fiscalizações e patrulhamentos de rotina.

O capitão Renato, responsável pela ocorrência, enalteceu a perspectiva de um trabalho unificado entre o policial e a tecnologia. “É importante destacar que o BPTran, além do trabalho administrativo, também atua com ocorrências criminais. É claro que o tirocínio policial é próprio do profissional de segurança, mas quando se pode somá-lo ao bom uso das tecnologias, a eficiência e a eficácia do nosso trabalho aumenta. Graças a essa combinação pudemos identificar e recuperar mais um veículo roubado para que possa ser devolvido ao seu legítimo dono”.

O comandante do BPTran, tenente-coronel Glariston Fonseca Nascimento, destacou a importância dos novos equipamentos que estão sendo utilizados durante as fiscalizações: “O leitor de placas OCR é um grande aliado das operações policiais permitindo o monitoramento de centenas de placas em tempo real, apontando as irregularidades imediatamente. Além do OCR, ainda contamos com os drones, radares portáteis e os etilômetros, todos muito úteis nas fiscalizações que temos feito, além de serem fundamentais na repressão criminal”.

