Novo clipe do cantor sertanejo Gutto Soares alcança 400 mil views rapidamente

Reprodução/Instagram Gutto Soares





Gutto Soares lançou nesta sexta-feira (3), o videoclipe de “Amor de Rede Social”, composto por Val Lima, em seu canal do YouTube. Trata-se do seu primeiro lançamento fonográfico após o sucesso de “Gabriela” e “Coração no 150”, feat com MC Mirella e Dynho Alves. Em apenas quatro horas, atingiu a marca de 400 mil acessos na plataforma digital.





A música é uma das surpresas do DVD que ele gravou há aproximadamente um mês, tendo Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, na Bahia, como cenário. “Realmente me surpreendeu por tantas visualizações em tão pouco tempo”, celebrou o artista mineiro, que, ainda no primário, já era chamado pela professora para se apresentar no meio da sala de aula.