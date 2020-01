Novo chefe da guarda do Irã promete cadáveres americanos no Oriente Médio

arrow-options MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Mike Pompeu deu declarações sobre a morte de Soleimani





O Secretário de Estado dos EUA , Mike Pompeo , afirmou que o assassinato de Qassem Soleimani , um dos principais líderes do Irã, pretendia desmobilizar “um ataque iminente” que colocaria americanos em risco no Oriente Médio. As afirmações foram feitas em entrevistas a canais de TV nesta sexta-feira (03).

Pompeo afirmou que as ameaças eram localizadas na região, e que os EUA se basearam em análises de inteligência antes de decidirem pelo ataque. “Ele estava planejando ativamente para realizar ações na região -uma ação grande, como ele descrevia- que colocaria em risco dúzias, se não centenas, de vidas americanas. Nós sabemos que era iminente”, disse Pompeo.

Leia também: Irã promete “vingança implacável” aos EUA por assassinato de general Soleimani

Apoio

No Twitter, o Secretário afirmou, ainda, que conversou com representantes da China, Reino Unido, Alemanha, França, Paquistão e Afeganistão sobre a decisão de Donald Trump de matar Qassem Soleimani . Nas postagens, Pompeo afirmou reiterar o compromisso estadunidense com a desescalada.

Ao mencionar sua conversa com o Ministro de assuntos estrangeiros da França , Jean-Yves Le Drian , ele escreveu que “o combate à atividade maligna do regime iraniano é uma prioridade compartilhada com nossos aliados europeus. Nossa determinação em proteger nosso povo e nossos interesses é inabalável”.

Spoke with #France ‘s Jean-Yves Le Drian about @realDonaldTrump ‘s decision to take action to kill Qassem Soleimani. Countering the Iranian regime’s malign activity is a shared priority with our European allies. Our resolve to protect our people & our interests is unwavering. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020





O general iraniano Qassem Soleimani morreu em um bombardeio americano em Bagdá , capital do Iraque . O Pentágono confirmou que a ordem de matar o general veio diretamente do presidente Donald Trump .