Novo BMW Série 2 Gran Coupé chega ao Brasil em duas versões

Divulgação LeBron Janes, estreia da NBA, faz a propaganda prévia do futuro Hummer elétrico, mostrando apenas a grade da novidade

A General Motors entra na corrida dos veículos elétricos prometendo novos 20 modelos, entre os quais os mais caros da marca: Cadillac e o Hummer. Aliás, este último modelo, um lendário off-road, será um lançamento tão desafiador que a montadora já fez um anúncio prévio, exibido durante o famoso torneio de basquete Super Bowl, com a estrela da NBA LeBron James, que será o embaixador do modelo.

Com o slogan “Quiet Revolution” (Revolução Silenciosa), a propaganda-teaser revela apenas a grade do Hummer-EV e mostra cenas de LeBron James como um arremessador completo numa clara alusão a performance do futuro modelo. Numa seqüência brilhante de luzes verticais busca induzir a um detalhe do design renovado, mas com o forte apelo habitual ao Hummer. As especificações técnicas conhecidas até são impressionantes: 1.000 cavalos de potência; 11.500 lb-ft de torque; e 0 a 100 km/h em 3 segundos.

O GMC Hummer EV será totalmente revelado em 20 de maio de 2020, na fábrica da General Motors em Detroit, onde o veículo será construído. Neste evento, a montadora realiza o “EV Day”, quando será apresentado o plano da empresa para os carros eletrificados.

No entanto, antes disso, em abril, no Salão do Automóvel de Nova York, a empresa apresenta o novo Cadillac EVG, primeiro da série a usar uma nova arquitetura elétrica flexível, aplicada a uma ampla variedade de segmentos de carros e picapes. “Ninguém que conhecemos possui uma combinação desses níveis de flexibilidade, velocidade e escala”, disse Mark Reuss, presidente da GM.

Campanha de LeBron se dirige aos clientes de luxo

Estrela do basquete não divulga apenas o Hummer, uma vez que serve de marketing para as novas tecnologias da GM como um todo

A montadora colocou a Cadillac como líder de seu avanço elétrico, porque os clientes de luxo estão mais confortáveis ​​com os preços mais altos e são vistos como mais abertos à tecnologia e à eletrificação. Mas deve incluir também a próxima geração do Chevrolet Bolt, pioneiro na gama dos elétricos no mundo.

O modelo atual do Bolt, já vendido no Bradil, percorre 238 milhas, e seu preço nos EUA começa em US$ 36.620. Com a tecnologia da nova bateria projeta-se atingir 400 milhas por carga e ter um preço inicial na faixa de US$ 20.000. A empresa está se preparando também em termos de bateria para sua meta de emissões zero. Ela está construindo em Ohio, nos EUA (o país de LeBron James ), sua própria fábrica de células de bateria. em parceria com a LG.