Novo arcebispo de Vitória conhece projetos da Assembleia

Empossado arcebispo de Vitória há pouco mais de um mês, Dom Ângelo Ademir Mezzari foi recebido pelo presidente Marcelo Santos (União) nesta segunda-feira (24). Na visita de cortesia, o clérigo da Igreja Católica conheceu as iniciativas para aproximar a Assembleia Legislativa (Ales) dos capixabas.

Um dos projetos apresentados a ele foi o Ales Digital, cuja modernização na tramitação de processos gerou economia de R$ 18 milhões. O diretor de Transparência, Inovação e Projetos Especiais, Marcos Aquino, completou que mais novidades devem ser implantadas visando à desburocratização e ao uso de inteligência artificial.

Marcelo Santos resumiu que as ações na esfera da tecnologia têm o objetivo de manter a Ales como a mais transparente do país e o poder mais transparente do Espírito Santo – esses títulos foram alcançados no ano passado. Segundo o chefe do Legislativo estadual, o movimento mostra o zelo na aplicação dos recursos públicos.

Assembleia no campo

O presidente detalhou o funcionamento do Projeto Arranjos Produtivos, cujo pilar é levar conhecimento para que os agricultores familiares do campo possam diversificar e potencializar sua produção, fixando-os no campo e evitando o êxodo rural.

Responsável pelo Arranjos Produtivos, a diretora da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga, disse que a medida começou com 20 municípios, mas hoje já conta com 27 em seu segundo ciclo. Ao todo, 25 mil agricultores são contemplados pela iniciativa, afirmou o presidente. “O principal ativo do projeto não é entregar muda, não é entregar calcário, é entregar conhecimento”, destacou.

“Mudei um pouco a lógica da Assembleia, de estar aqui esperando as pessoas (…) e aí eu vou ao encontro delas”, pontuou o presidente Marcelo Santos sobre as ações da Assembleia realizada no campo.

Dom Ângelo Ademir Mezzari, acompanhado pela gerente da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Maria da Luz Fernandes, recebeu uma medalha em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa. Como boas-vindas, o presidente presenteou o clérigo com uma embalagem café produzido em sua propriedade na região do Caparaó.

“Os dois projetos apresentados, que se voltam para a população, sobretudo os pequenos agricultores, e também pela digitalização e a transparência, então são realidades muito importantes para a nossa população, para o povo do Espírito Santo e para todos os cidadãos”, avaliou Dom Ângelo.

Dois Projetos de Decreto Legislativo (PDLs) concedem a Dom Ângelo o título de Cidadão Espírito-Santense. Dom Ângelo substitui Dom Dario Campos, que renunciou a pedido por ter atingido a idade limite de 75 anos – hoje ocupa o posto de arcebispo emérito de Vitória.

A reunião teve a participação do secretário de Relações Institucionais, Giuliano Nader.

Fonte: POLÍTICA ES