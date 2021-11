Novo app leva obras do Beco do Batman para qualquer lugar; conheça

Divulgação Obra “Carpa flores e abelhas” aplicada em uma praia

Nesta semana, o aplicativo Beco Expandido foi lançado com o objetivo de levar as obras presentes no Beco do Batman, em São Paulo, para qualquer lugar do mundo. A novidade está disponível tanto para Android quanto para iOS.

O Beco Expandido funciona com o uso de realidade aumentada, permitindo que as obras saltem em 3D. O objetivo, de acordo com o estúdio criativo Midiadu, que desenvolveu o app, é “potencializar a experiência artística pelas ruas de São Paulo”.

Divulgação Obra de Bugre aplicada em uma praia

Com o aplicativo, dá para ver as obras em 3D no próprio Beco do Batman ou em qualquer outro lugar – como a sala de casa ou uma praia. Em seguida, dá para fazer fotos divertidas, interagindo com os grafites.

“O desafio foi unir tecnologias de computer vision e real-time spatial tracking com uma interface agradável e animações interativas em 3D para rodar em aparelhos smartphone que naturalmente não possuem alto poder computacional. Nosso foco foi colocar a experiência do usuário em primeiro lugar, valorizando a estética, contemplatividade e interatividade”, comenta André Mattos, diretor técnico do aplicativo.

Por enquanto, cinco grafites estão disponíveis no aplicativo: “Carpa flores e abelhas”, de Binho Ribeiro; “A espreita”, de Tikka; “Quintessência”, de Highraff; “ReDesconstrução :)”, de Enivo; e “Sem título”, de Bugre.