Novo AC Cobra é o roadster insano de R$ 1,7 milhão

AC Cobra GT Roadster 2023 cresceu e agora mais intimidador do que antes

O Cobra é um daqueles carros clássicos que já se tornou um mito, fazendo com que muitas empresas passassem a fabricar réplicas pelos quatro cantos do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, tínhamos a Glaspac, fundada no início dos anos 1960 e uma das primeiras empresas brasileiras especializadas na fabricação de mat material de plástico reforçado com fibra de vidro.

Em 1953, quando o AC Ace original foi lançado, o roadster se tornou o novo queridinho dos motoristas. Uma década depois, o Cobra sob a supervisão de Carrol Shelby estava abrindo os portões da história, pois era um bicho inteiramente diferente, com motor V8 e outro ajuste. Em 2023, o modelo está de volta com atualização mecânica e ainda mais venenoso, como manda a cartilha dos Cobra.

Para os fãs do roadster, a inglesa AC Cars está trabalhando em seu exemplar que tem previsão de ser apresentado em abril, cujas reservas poderão ser feitas logo após da exibição e diretamente no site da fabricante.

Apesar de manter o mesmo conceito e estilo comparado ao modelo original Mk VI , o AC Cobra GT Roadster 2023 tem uma distância entre eixos mais longa de 2,57 m, 28 cm a mais. Já o comprimento total é de 4,33 m ou apenas 11 cm a mais. A largura máxima é de 1,96 m. A carroceria é feita de composto de carbono. Com essas novas dimensões, a cabine deve oferecer conforto a ocupantes de todos os tamanhos e aguentar longas viagens.

O novo Cobra será lançado com motor Coyote 5.0 Ford V8 super alimentado e capaz de produzir 654 cv de potência e 79,53 kgfm de torque, associado a um sistema de transmissão manual de seis marchas. Além deste câmbio, a empresa oferecerá também a opção de transmissão automática , com nada menos que dez marchas , sempre com tração traseira, naturalmente. Todo o trem de força vem do Mustang.

Leve – o carro pesa “menos de 1.500 kg” – e rápido, o AC Cobra 2023 acelera de zero a 97 km/h (eles medem em milhas, o que dá cerca de 60 mph) em apenas 3,4 segundos e atinge uma velocidade final de 278 km/h. Os pneus dianteiros são nas medidas 275/35 R 21 e os traseiros, por sua vez, apostam em larguíssimos 325/30 R 21.





O preço da brincadeira é de 285 mil libras esterlinas, já com todos os devidos impostos embutidos, o que dá pouco mais de R$ 1,75 milhão de reais , de acordo com a cotação do dia. Porém, se você quiser importar um para o Brasil, lembre-se que a carga tributária e custos legais e de transporte jogarão esse preço mais para R$ 3 milhões.

Após a apresentação oficial em abril, o carro será exibido em todos os eventos automotivos da Europa durante os meses seguintes. Para quem for comprar o veículo de produção limitada, as reservas estão abertas no site da AC Cars ( uma taxa de 2.500 libras esterlinas – o equivalente a R$ 15.783 ).

Quanto à lista de opcionais, no site não traz muitas informações, mas o esportivo poderá ser equipado com vidros elétricos, ar-condicionado e navegação por GPS, além de uma capota rígida removível, vendida como opcional, tal como no modelo antecessor. A lista completa de equipamentos para o AC Cobra GT Roadster 2023 será divulgada na revelação oficial do carro. As entregas estão previstas para 2024.

