“Novinha” das redes sociais se vinga do namorado e vídeo ‘macetando’ com colega viraliza; assista

A cidade de Manaus, onde histórias de infidelidade costumam rapidamente ganhar as rodas de conversa e viralizar nas redes sociais, um novo caso está dando o que falar. As informações são do portal do Zacarias.

Débora, conhecida no Instagram e TikTok como “novinha”, descobriu que estava sendo traída diversas vezes pelo namorado.

Cansada das mentiras e da falta de respeito, ela decidiu revidar de maneira ousada. A jovem se envolveu com um colega e, durante o encontro, tudo foi registrado em vídeo. A gravação acabou sendo publicada em um conhecido site adulto da região, gerando uma enxurrada de reações online.

O conteúdo se espalhou rapidamente por grupos de WhatsApp e perfis nas redes, desencadeando uma série de debates acalorados sobre limites, vingança e exposição íntima.

Enquanto alguns apoiam a atitude de Débora como forma de “dar o troco”, outros criticam a forma como tudo foi exposto. O caso segue em alta nas conversas virtuais e dividindo opiniões pela capital amazonense.

VÍDEO: