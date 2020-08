Novidades no WhatsApp: veja 5 funções que devem chegar em breve ao aplicativo

Reprodução WhatsApp testa diversas novas funções





O WhatsApp é o aplicativo preferido de muita gente para entrar em contato com seus amigos ou até mesmo com colegas de trabalho. Para se manter sempre como uma opção viável, é claro, o programa acaba sendo constantemente atualizado para adicionar novas funções e não perder espaço para alguns concorrentes como o Telegram .





Antes de muitas funções ficarem disponíveis no WhatsApp para todos, elas acabam passando por uma fase de desenvolvimento bem extensa, sendo que nem mesmo os usuários do aplicativo beta acabam tendo o acesso a elas. Para te ajudar a saber sobre o que pode aparecer em breve no serviço, elaboramos esta lista com as 5 principais novidades que o WhatsApp está preparando. Confira!

Silenciar grupos para sempre

Quem precisa manter contatos com diversas pessoas ao mesmo tempo, acaba vendo os grupos do WhatsApp como uma boa solução, mas que as vezes se tornam uma bagunça. Para ajudar quem não quer sair de um grupo, mas também não deseja ser incomodado por eles, o WhatsApp está implementando uma opção de silenciá-los para sempre , fazendo com que você não receba mais notificações ou alertas dele.

Atualmente, vale notar, no WhatsApp, você só pode silenciar um grupo por 8 horas, 1 semana ou 1 ano.

Login em múltiplos dispositivos

Por padrão, você só pode usar o WhatsApp em um dispositivo por vez, o que acaba prejudicando muitas pessoas que têm mais de um computador ou celular. Felizmente, cada vez mais, novas funções referentes ao suporte para múltiplos dispositivos estão sendo vistos em desenvolvimento no WhatsApp.

Em relação a limitações, vale lembrar, a última informação a que tivemos acesso supõe que o WhatsApp permitirá que você use o seu serviço em até 4 dispositivos ao mesmo tempo.

Chamadas de vídeo e voz no WhatsApp Web

O WhatsApp Web acaba sendo a forma preferida de muita gente para usar o serviço do WhatsApp no computador, já que nada precisa ser instalado para isso. Apesar de já existir há bastante tempo, o serviço que roda no navegador ainda não tem uma função para realizar chamadas de vídeo ou de voz, algo que felizmente deve estar prestes a mudar.

Mensagens autodestrutivas

Um recurso que já marca presença em alguns aplicativos, mas que faz falta no WhatsApp é o de mensagens que se apagam de forma automática, também conhecidas como mensagens autodestrutivas, algo bem interessante para a privacidade dos usuários. Felizmente, isso para estar prestes a mudar, uma vez que na última versão do WhatsApp Beta foi vista uma função para enviar mensagens que se destroem automaticamente em 7 dias.

Apesar de a função ter aparecido ou dado sinais de que existe no WhatsApp Beta, vale notar, ela ainda não está habilitada, ou seja, ninguém pode usá-la por enquanto.

Ocultar “visto por último” para um contato

Uma função que muita gente não gosta no WhatsApp é o “visto por último”, que acaba denunciando a última vez em que você esteve online ou que tenha aberto o aplicativo . Para não ser incomodado por este recurso, atualmente, você só tem duas opções: ser visto apenas por seus contatos ou por ninguém.

Caso você esteja tendo problemas com alguém em específico, o WhatsApp passará a te dar opção de ocultar o “visto por último” para determinadas pessoas.