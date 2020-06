Novidades do Android 11 vazam em vídeo; assista

Um novo menu integrado ao botão Liga/Desliga no Android 11 dará acesso a controles para interação com sistemas de automação doméstica, popularmente conhecidos como “casa inteligente”, e também ao sistema de pagamentos Google Pay .

O recurso foi divulgado pelo site XDA-Developers, e é mencionado em documentação oficial do sistema voltada aos desenvolvedores. Ao segurar o botão Liga/Desliga, surge na tela um novo painel. As opções para desligar e reiniciar o aparelho, além do botão para capturar um screenshot, ficam no topo da tela. Abaixo delas há uma área chamada Quick Controls que pode ser personalizada pelo usuário.

Lá podem ser adicionados controles para interagir com lâmpadas, termostatos, cortinas, câmeras de segurança, campainhas e outros dispositivos compatíveis com o sistema Google Home . Segundo Mishaal Raman, do XDA-Developers, a área de Quick Controls também pode abrigar um acesso rápido para a “carteira” do Google Pay , sistema de pagamento do Google.

Here’s what Android 11’s power menu will look like with home automation/IoT shortcuts (Controls API) AND quick wallet access showing.

(H/t @deletescape for the leaked doc that had this image)

For context: https://t.co/8RU3RrYoJP pic.twitter.com/VH6XxNF8q4

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 31, 2020