Novembro Azul em debate na Câmara de São Mateus

Oncologista alerta: “A cada 38 minutos um homem morre por câncer de próstata”

São Mateus – Este ano, 72 mil homens terão diagnóstico de câncer de próstata no Brasil. O alerta foi feito pelo médico oncologista Erasmo Xavier de Brito, durante a sessão ordinária itinerante realizada pela Câmara Municipal na Escola Estadual Wallace Castello Dutra, em Guriri. A convite da vereadora Isamara da Farmácia, ele explicou que o câncer de próstata é multifatorial e mata um homem a cada 38 minutos no País.

De acordo com o especialista, o câncer de próstata atinge em média um a cada seis homens. Por conta disso, e aproveitando a campanha Novembro Azul, o médico destacou a importância de se consultar com o urologista, prestando especial atenção a fatores de risco como idade, obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo e histórico familiar com casos registrados, principalmente em parentes de primeiro grau.

O oncologista explicou que a investigação do câncer de próstata começa em torno dos 50 anos, mas deve ser antecipado para 45 anos para os grupos de risco. “A raça negra tem até 60% de propensão maior a ter câncer de próstata, e 2,5 vezes mais chances de mortalidade”, comentou.

De com o Erasmo, na consulta ao urologista é feito um levantamento de todo o histórico do paciente, além de se solicitar o exame PSA e, em casos especiais, também exame de imagem. Ele lembrou que um grande tabu é que os homens têm medo do toque retal, que dura aproximadamente 10 segundos. “Faz parte da rotina, mas não é feito em toda consulta”, ponderou.

“Muita gente acha que o PSA é motivo de a gente não fazer o exame do toque retal. Um em cada cinco homens que tem câncer de próstata tem o PSA normal. Isso é estatístico” – adverte.

O oncologista afirma que a detecção precoce, além de salvar vidas, pode prevenir uma série de sequelas que o câncer de próstata pode causar, ou gerar complicações como metástases, principalmente ósseas.

Os vereadores Isamara da Farmácia, Paulo Fundão e Carlinho Simião destacaram a necessidade de se tomar atitude preventiva no enfrentamento ao câncer de próstata. “A gente sempre faz o PSA e esquece o complemento. É preciso respeitar os ensinamentos do especialista” – disse o presidente da Câmara. “É melhor a gente cuidar da saúde do que cuidar da doença”, finalizou Isamara.