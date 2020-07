Nove países testam vacina da Covid em humanos, mas só três estão na etapa final

O surto do novo coronavírus na Flórida, Califórnia e em outros estados norte-americanos muito afetados pode estar chegando ao auge, enquanto outras partes do país podem estar à beira de surtos crescentes, disse o principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos (EUA) nessa terça-feir (28).

Uma disparada de casos na Flórida, no Texas, no Arizona e na Califórnia neste mês sobrecarregou hospitais, forçou a reversão de medidas de reabertura econômica e provocou temores de que os esforços do país para controlar o surto não estejam bastando.

“Eles podem estar chegando ao pico e voltando”, disse o doutor Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, no programa Good Morning America, da rede ABC, quanto à situação do surto em vários estados do chamado Cinturão do Sol.

Fauci disse existir “indício muito precoce” de que o percentual de exames positivos do novo coronavírus está começando a subir em estados como Ohio, Indiana, Tennessee e Kentucky. “Esse é um sinal infalível de que é preciso ser cauteloso.”

Ele apelou aos estados com taxas positivas crescentes a agirem rapidamente para evitar o aumento, e aos outros estados a reabrirem cautelosamente, seguindo diretrizes estabelecidas por autoridades e especialistas de saúde norte-americanos.