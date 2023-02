Novas tecnologias a serviço da PMES

Recentemente, a Polícia Militar do Espírito Santo adquiriu, por meio do programa Estado Presente, novas tecnologias no eixo da modernização e comunicação, que possibilitam a dinamização do serviço administrativo e operacional.

Nesta tarde (08), o comandante-geral, coronel Douglas Caus, modulou diretamente com o Copom do 11º Batalhão em Barra de São Francisco e com o 3º Batalhão em Alegre através de um aparelho chamado console de despacho. De noroeste ao sul do Estado, o referido equipamento permitiu que o comandante-geral se comunicasse via rede de rádio com os comandantes de policiamento e também com os policiais militares de forma ágil e sem ruídos, como se lá estivesse.

“Dessa maneira podemos acompanhar o andamento do serviço de todas unidades operacionais da Polícia Militar, seja da Grande Vitória ou do interior do Estado, e agilizar a tomada de decisões no que tange ao envio de aparato policial em apoio aos policiais militares em qualquer tipo de ocorrência”, explicou o comandante.

O coronel Caus comentou ainda sobre a tecnologia de videoconferência, na qual ele se reúne de forma online com todos os comandantes de unidades da PMES, permitindo o compartilhamento de informações em tempo real.

“Tais aquisições estão previstas no eixo policial do programa Estado Presente, permitindo a utilização dos nossos recursos humanos e logísticos da melhor forma possível com vistas a garantir a máxima eficiência na prestação de segurança pública à sociedade capixaba”, finalizou.

