Novas conexões temporais beneficiam a mais de 100 mil pessoas na Grande Vitória

A partir desta sexta-feira (16), mais de 100 mil usuários do Sistema Transcol serão diretamente beneficiados por um pacote de novas integrações temporais, em quatro regiões da Grande Vitória. São moradores de Alzira Ramos, em Cariacica; da Grande São Pedro, em Vitória; de Planalto Serrano e de Nova Almeida, na Serra; e Praia Grande, em Fundão, que passam a contar com mais possibilidades de deslocamento para acessar diversos bairros e municípios da Região Metropolitana.

Essas novas conexões, em que os passageiros podem fazer um segundo giro de roleta sem pagar nova tarifa, foram possíveis graças ao uso da tecnologia usada na bilhetagem eletrônica, que dispensa a necessidade de um terminal físico para realizar as integrações entre diferentes linhas.

Trata-se de um segundo momento de aplicação dessa ferramenta, conforme explica o diretor presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), Marcos Bruno Bastos. “Quando houve a necessidade de integrar ao Transcol as linhas de Vitória, usamos a conexão temporal, uma vez que a Capital não dispõe de um terminal de integração. Agora, com o domínio da ferramenta, estamos partindo para um segundo momento da integração, que passa a ser política permanente da empresa, com soluções eficientes para alguns gargalos e problemas antigos, com baixo custo”.

A integração temporal é uma opção adicional ao sistema integrado existente, por meio da qual o usuário pode trocar de ônibus, sem pagar uma nova passagem, fora de um terminal de integração, desde que passe na catraca do ônibus seguinte dentro de um determinado período de tempo. Vale lembrar que a integração temporal também fará parte do Sistema Aquaviário, o que vai aumentar ainda mais as possibilidades de deslocamento, melhorando assim, a mobilidade urbana.

Alzira Ramos, Jardim de Halá e entornos

Atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade de Alzira Ramos, em Cariacica, os usuários das linhas 719, 733 e 592, passam a contar com a integração temporal com outras quatro linhas, com destino ao Terminal Itaparica (clique aqui para ver o mapa). A novidade vai beneficiar diretamente a cerca de duas mil pessoas, que circulam diariamente nessas três linhas, além da população dos bairros do entorno. A diretoria da Ceturb-ES vem priorizando o atendimento às comunidades de forma mais direta e com essas novas possibilidades de conexões, pelo menos nove bairros serão diretamente beneficiados. São eles: Alzira Ramos, Jardim Botânico, Jardim de Halá, Sotelândia, Juscelino Kubitchek, Castelo Branco, Jardim Campo Grande, São Benedito e Campo Grande.

Hoje, os moradores dessa região, têm linhas que levam os passageiros para os terminais Campo Grande, Jardim América e Ibes. Com as novas conexões, feitas ao longo do trajeto, será possível fazer o segundo giro de roleta nas linhas 581,582, 585 e 593, que vão para o Terminal Itaparica.

Quem embarcar na 719, 733 e 592 com destino a Itaparica, terá um tempo de 1h30 para fazer o segundo embarque; no retorno ao bairro, o segundo embarque também deverá ser feito em 1h30.

Grande São Pedro

Os moradores da região da Grande São Pedro, onde moram cerca de 50 mil pessoas, poderão usar nove linhas para acessar a Avenida Leitão da Silva. Além disso, essas conexões permitem que o morador da Grande São Pedro se desloque, por exemplo, para Terminal Vila Velha e de lá ir aos demais bairros do município.

As linhas 518, 535, 044, 071, 072, 302, 310, 331 e 333, terão uma hora para fazer o segundo embarque, ou seja, girar pela segunda vez a roleta, nas linhas 531 e 536, nos pontos de parada do trecho entre o Quartel da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e o Campo do Caxias (Clique aqui para ver o mapa). Para o retorno, o período de tempo também é de uma hora. Essas integrações vão beneficiar a mais de 70 bairros da região e da Grande Vitória.

Planalto Serrano

Já na Serra, a população de Planalto Serrano e Serra Sede agora ficam mais próximas. É que com a integração das linhas 829 e 855 a outras dez linhas (802, 814, 828, 834, 851, 853, 864, 890, 891 e 894), será possível ir de um bairro ao outro, sem precisar fazer o percurso negativo até o Terminal Laranjeiras. Quem sai de Planalto Serrano, tem uma hora para desembarcar na BR-101 e fazer a conexão com as linhas que passam por lá com destino a Serra Sede.

Na volta, o passageiro tem o mesmo tempo, ou seja, uma hora, para fazer a integração com as linhas 829 e 855. Essas novas conexões vão beneficiar a cerca de 43 bairros da região onde vivem, aproximadamente, 40 mil pessoas.

Nova Almeida (Serra) e Praia Grande (Fundão)

Nova Almeida, na Serra, e Praia Grande, em Fundão, são bairros vizinhos, mas quem mora lá sabe como era difícil se deslocar entre eles. Ou era necessário realizar longas caminhadas ou pagar duas passagens, já que para ir até o terminal mais próximo o trajeto é longo e demorado. Com a integração das linhas 854 e 886 (da região de Praia Grande) com as linhas 806 e 873 (da região de Nova Almeida), quem quiser ir de um bairro ao outro terá uma hora para trocar de coletivo (Clique aqui para ver o mapa). O mesmo tempo vale para a volta.

A melhoria, diminui o tempo de viagem e acaba com a dupla tarifação. Nessas duas regiões, cerca de 10 mil pessoas de 21 bairros vão se beneficiar diretamente com as novas integrações.

Confira as linhas e as conexões:

Alzira Ramos – Terminal Itaparica – Cariacica

Linhas:

592 – TERMINAL IBES / ALZIRA RAMOS / COBILÂNDIA

733 – TERMINAL JARDIM AMÉRICA / JARDIM DE HALÁ/ ALZIRA RAMOS

719 – TERMINAL CAMPO GRANDE/ JARDIM DE HALÁ/ ALZIRA RAMOS / JARDIM CAMPO GRANDE

Conexões:

581 – T. ITAPARICA / BELA VISTA VIA VALE ENCANTADO – CIRCULAR

582 – PADRE GABRIEL / T. ITAPARICA VIA CASTELO BRANCO / LESTE-OESTE

585 – T. ITAPARICA / JARDIM BOTÂNICO VIA LESTE-OESTE – CIRCULAR

593 – T. ITAPARICA / VISTA LINDA VIA VALE ENCANTADO – CIRCULAR

Tempo de Conexão: 1h:30min – ida e volta

Grande São Pedro – Vitória

Linhas:

518 – T. CARAPINA / T. IBES – VIA SERAFIM DERENZI

535 – T. CARAPINA / T. CAMPO GRANDE – VIA T. JARDIM AMERICA/SERAFIM DERENZI

044 – CURVA DA JUREMA / RESISTÊNCIA VIA ANDORINHAS

071 – SÃO PEDRO / MARUIPE/ CENTRO

072 – SÃO PEDRO / CENTRO / MARUÍPE

331 – ILHA DAS CAIEIRAS /PRAIA DO SUÁ

333 – ILHA DAS CAIEIRAS / PRAIA DO SUÁ VIA JUCUTUQUARA

302 – SANTO ANTÔNIO / JARDIM DA PENHA

310 – SANTO ANDRÉ / JARDIM CAMBURI

Conexões:

531 – T..CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA, VIA MARUÍPE

536 – T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUIPE – EXPRESSO

Tempo de Conexões: 1h – ida e volta

Serra Sede – Planalto Serrano

Linhas:

829 – PLANALTO SERRANO / T. CARAPINA VIA AREA B

855 – PLANALTO SERRANO SETOR C / T. CARAPINA VIA SETOR A

Conexões:

802 – DIVINÓPOLIS / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO DA SERRA

814 – CASCATA / T. LARANJEIRAS VIA CASCATA II

828 – SÃO MARCOS / T. LARANJEIRAS

834 – JARDIM BELA VISTA / T. LARANJEIRAS VIA CENTRO SERRA

851 – SERRA / JARDIM CAMBURI VIA BR 101/BAIRRO DE FÁTIMA

853 – RES. CENTRO DA SERRA / T. LARANJEIRAS VIA JARDIM GUANABARA

864 – TERMINAL LARANJEIRAS / CDP SERRA

890 – MURIBECA/ T. LARANJEIRAS VIA BELVEDERE

891 – PUTIRI / T. LARANJEIRAS VIA SERRA

894 – T. LARANJEIRAS / ARUABA VIA ITAIOBAIA/ BELVEDERE – CIRCULAR

Tempo de conexões: 1h – ida e volta

Nova Almeida (Serra) / Praia Grande (Fundão)

Linhas:

854 – PRAIA GRANDE / T. JACARAIPE VIA NOVA ALMEIDA

886 – T. JACARAÍPE / BAIRRO DIREÇÃO VIA AV. SÃO PEDRO

Conexões:

806 – T. JACARAIPE / NOVA ALMEIDA VIA PARQUE GAIVOTAS

873 – PARQUE RESIDENCIAL NOVA ALMEIDA / T. JACARAIPE VIA PARQUE DAS GAIVOTAS

Tempo de conexões: 1h – ida e volta

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Ceturb-ES

Mônica Luz

3232-4510 /9 9849-6178

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES