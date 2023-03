Novas Carteiras de Identidade começarão a ser emitidas somente no próximo semestre do ano

O documento utiliza o CPF como registro único e válido em todo o país

A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Espírito Santo deve começar somente no início do próximo semestre no Espírito Santo. O novo modelo já está sendo emitido em alguns estados Brasileiros, mas ainda não há uma data definida para início para os capixabas.

De acordo com a Polícia Civil, por meio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), as adequações para a emissão já estão sendo realizadas. O novo modelo terá implantação gradual, começando em alguns postos de identificação e para alguns grupos de cidadãos, se estendendo mais tarde a toda a população.

A CIN usa o Cadastro de Pessoa Física (CPF), como registro único e geral, válido em todo o país, com utilização de validação biométrica e biográfica antes da emissão do documento.

Atualmente, a emissão das novas identidades é restrita a cidadãos que estejam com as informações do CPF de acordo com as certidões atualizadas, segundo informações da Receita Federal.

A nova carteira pretende aumentar a segurança e diminuir os problemas com fraudes, furtos ou extravio por meio de QR Code que pode ser validado por smartphones e outros aparelhos eletrônicos

O documento também traz o código MRZ, que possibilita a utilização como identificação para viagens, uma vez que se trata do mesmo código utilizado para passaportes.

No momento, poucos estados utilizam a nova identidade, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Nestas localidades, o uso ainda é gradual e ainda não se estende a todos os cidadãos.

Enquanto a CIN não está disponível, a PC informa que a antiga Carteira de Identidade ainda pode ser adquirida em 80 postos de identificação espalhados pelo Estado e que, 11 delas atendem por sistema de agendamento online.