Nova Zelândia: incêndio em albergue deixa ao menos seis mortos

Divulgação/Câmara Municipal de Wellington Ao menos seis pessoas morreram por conta do incêndio em Wellington

Um indêndio que atingiu um albergue na Nova Zelândia causou a morte de ao menos seis pessoas na madrigada desta terça-feira (16), por volta das 00h20 (horário local). O incidente foi registrado na cidade de Wellington.

As autoridades do país destacaram ainda que 11 pessoas ainda estão desaparecidas após as chamas tomarem conta do albergue de 92 quartos distribuídos em quatro andares. O Serviço de Bombeiros e Emergências da Nova Zelândia informou que 52 pessoas já foram encontradas.

“Este é um evento trágico para todos os envolvidos. Minhas sinceras condolências vão para os entes queridos daqueles que perderam suas vidas”, disse Nick Pyatt, comandante distrital dos Bombeiros em comunicado . “Este é um incêndio que ocorre uma vez em uma década para Wellington. É o pior pesadelo para nós”, complementou.





A corporação ressaltou ainda que oficiais permanecem no local nesta manhã para concluir o trabalho de limpeza, e também para ficarem de prontidão diante de uma ameaça potencial de colapso do telhado do edifício.

A Polícia da Nova Zelândia, por sua vez, disse que a causa do incêndio ainda não foi identificada, e pediu para que pessoas que conheçam cidadãoes que estavam hospedados no local entrem em contato com as autoridades para auxiliar nas investigações.

Mais de 10 viaturas dos Bombeiros chegaram ao albergue Loafers Lodge para responder à ocorrência ao longo das primeiras horas desta terça-feira, e o fogo foi controlado por volta das 6h.

