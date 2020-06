Nova York inicia reabertura conforme taxa de covid-19

Spencer Platt/Getty Images O presidente Donald Trump aparece em um comício na véspera antes das primárias da Carolina do Sul em 28 de fevereiro de 2020 em North Charleston





A volta da campanha de reeleição do presidente Donald Trump está próxima. Ele quer retomar os comícios em junho, segundo duas autoridades familiarizadas com os planos governamentais, informou o site Bakers Field Now.

Ainda não há definições sobre onde e como isso pode ser feito com segurança em meio à pandemia de coronavírus em andamento.Na semana passada, Trump perguntou aos conselheiros por que ele não pode realizar comícios em massa quando milhares de pessoas estão se reunindo nas ruas para protestar contra a morte de George Floyd. “Os americanos estão prontos para voltar à ação e o presidente Trump também. O grande retorno americano é real”, Trump disse em comunicado.

As discussões acontecem enquanto Trump continua atrás de Joe Biden, candidato democrata, nas pesquisas de intenções de voto.

A última aparição de campanha que Trump fez foi no início de março.