Nova York avança em nova etapa de desconfinamento

Nova York foi uma das cidades mais afetadas pela Covid-19 nos Estados Unidos

No começo da pandemia de Covid-19 , a cidade de Nova York foi uma das mais afetadas. Segundo as autoridades locais, cerca de 25% da população da cidade tem anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2), revelando que, apesar da contaminação generalizada, três quartos dos habitantes de Nova York ainda estão vulneráveis ao vírus.

Com novas medidas protetivas, a cidade entrou na terceira fase de desconfinamento. Segundo o prefeito Bill de Blasio, 50 mil trabalhadores deverão retomar as atividades. Estúdios de tatuagem, clínicas de estética e casas de massagem podem receber clientes, com leis de distanciamento.

Restaurantes também poderão retomar as atividades, mas apenas se tiverem capacidade para colocar as mesas e cadeiras ao ar livre. Segundo o prefeito, ambientes fechados devem ser evitados por serem grandes propagadores da Covid-19. Até o momento, 7 mil estabelecimentos retomaram as atividades.

Nova York também está mais violenta. Segundo o departamento de polícia, houve aumento de 79,1% nos homicídios e 64% nos tiroteios. Os números preocupam as autoridades, que ainda não encontram justificativas para tal acontecimento.