Nova versão do e-Docs é apresentada para servidores estaduais

A nova versão do Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos do Governo do Estado (e-Docs) foi apresentada, na tarde dessa terça-feira (11), na sede do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), na Praia do Suá, em Vitória.

Inicialmente, o auditor do Estado e assessor da Subsecretaria de Transparência, Fabiano Louzada, destacou a relação entre a Lei de Acesso à Informação (LAI) e o e-Docs. Ele disse que a nova versão do sistema, que será lançada em março, vai exibir relatórios para cada órgão sobre as informações classificadas ou desclassificadas nos últimos 12 meses.

“O e-Docs tem como meta contribuir para o fornecimento de dados para o cidadão. O Estado está dando passos largos para dar mais transparência às ações realizadas”, acrescentou Louzada.

Mudanças

Os analistas de TI do Prodest Luciano Lorencini e Roberto Marconi apresentaram as modificações que serão promovidas com a nova versão do e-Docs. Uma delas consiste no recurso “Elaborador”, que vai permitir criar documentos no sistema.

Haverá vários modelos para a criação de documentos que abrangem situações do dia a dia do servidor, como requisições de diárias, solicitação de abono e dispensa eleitoral.

Segundo Luciano Lorencini, haverá muito mais agilidade no uso do sistema, com menos cliques para realizar as principais ações.

Escolha

A secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, afirmou que é necessário esforço e comprometimento para o e-Docs avançar e se tornar um sistema cada vez melhor para os servidores estaduais.

“Em 2019, decidimos escolher o caminho de continuar os trabalhos com o e-Docs. É um diferencial contar com uma ferramenta própria para a gestão documental, pois outros estados não têm esse recurso. Cabe aos pontos focais serem atores estratégicos a fomentar o uso e sugestões de aperfeiçoamento dentro dos órgãos”, enfatizou.

Na avaliação do presidente do Prodest, Tasso Lugon, a nova versão do e-Docs é fruto do diálogo entre os analistas de TI da autarquia com os clientes. “Essa interação é essencial para avançarmos e tornamos esse sistema cada vez mais eficiente e prático”, afirmou.

A apresentação da nova versão da ferramenta também foi acompanhada pelo subsecretário de Inovação na Gestão, Marcelo Calmon Dias. Criado em 2018, o e-Docs contempla os procedimentos de autuação, despacho, tramitação, classificação, prazo de guarda, arquivamento e destinação final. Ele foi desenvolvido pelo Prodest, em parceria com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), a Secretaria de Controle e Transparência (Secont) e o Arquivo Público do Espírito Santo (APEES).

