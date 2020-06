Nova Venécia tem mais 22 casos de covid-19; total chega a 84

Um acidente envolvendo uma caminhonete Hilux deixou duas pessoas mortas e uma ferida na descida do Córrego do Palmital, em Baixo Guandu, Região Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite deste domingo (7), por volta das 21h30min.

De acordo com informações, a suspeita é de que o condutor tenha perdido o controle da direção e, com isso, a caminhonete acabou tombando na ribanceira. Com o impacto, o condutor Josil Holz da Silva, de 47 anos e o carona Nelson Tetzner Strelow, de 41 anos não resistiram e faleceram no local.

A terceira vítima foi socorrida para o pronto-socorro local e o estado de saúde é estável. A perícia da Polícia Civil foi acionada e os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para os procedimentos de reconhecimento e liberação pelos familiares.

(*Portal Guandu)