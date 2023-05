Nova Venécia: segurança é pauta de audiência

Dando continuidade ao ciclo de debates, a Comissão de Segurança vai realizar audiência em Nova Venécia nesta quinta-feira (25), às 18h30. O encontro será na Câmara de Vereadores da cidade. O aumento no número de homicídios registrado este ano preocupa o colegiado.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), a cidade registrou, de 1º de janeiro até a primeira quinzena de maio, 7 homicídios contra 2 no mesmo período do ano passado, um aumento de 250%. Outro município da região que inspira atenção para as autoridades é São Gabriel da Palha. Por lá, os assassinatos subiram 75%, passando de 4 homicídios, no ano passado, para 7.

“Manifestamos nossas preocupações com esse elevado número de homicídios. Tomando como base as informações divulgadas até abril, verificamos que as pessoas assassinadas eram jovens, com idades entre 25 e 32 anos. Certamente, pode haver ligações com o tráfico de drogas, que tem cada vez mais se ramificado para o interior do nosso Estado”, afirmou o deputado Danilo Bahiense (PL), presidente do colegiado.

Além de Nova Venécia, a reunião vai contemplar as seguintes cidades: Mucurici, Montanha, Ponto Belo, Pinheiros, Vila Pavão, São Gabriel da Palha, Vila Valério e Boa Esperança.

Ciclo de audiências públicas

Com o tema geral “Segurança Pública: Direitos e Prioridades”, a comissão parlamentar discute as demandas locais na área e as necessidades prioritárias de investimento. O grupo já realizou audiência pública em Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí e Colatina. Confira como foram as reuniões

Serviço

Audiência pública da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa

Data: 25 de maio, às 18h30

Local: Câmara de Vereadores de Nova Venécia

Fonte: POLÍTICA ES