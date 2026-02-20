Melhorias
Nova Venécia recebe investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, educação e desenvolvimento social
Nova Venécia está recebendo um pacote de investimentos do Governo do Estado nas áreas de infraestrutura rural e urbana, educação, esporte, assistência social e mobilidade. Nesta sexta-feira (20), o governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, cumpriram agenda no município para realizar entregas e formalizar novos repasses, reforçando a parceria com a administração municipal e lideranças da região.
“Estamos presentes em todos os municípios capixabas, trabalhando em parceria com as prefeituras e lideranças locais. Aqui em Nova Venécia, estamos investindo na infraestrutura rural, na mobilidade urbana, na educação e na assistência social, garantindo mais qualidade de vida e fortalecendo o desenvolvimento regional. Temos um governo municipalista, que dialoga, constrói soluções e faz investimentos equilibrando gestão e responsabilidade”, afirmou o governador Renato Casagrande.
O vice-governador Ricardo Ferraço ressaltou que a agenda começou ainda nas primeiras horas do dia e simboliza o ritmo de trabalho do Governo. “Já iniciamos o dia muito cedo, com entregas importantes para Nova Venécia. O Caminhos do Campo segue fazendo a diferença, facilitando o escoamento da produção agropecuária e melhorando o acesso às comunidades rurais. Também estamos avançando nas áreas de lazer, esporte, assistência social e educação, renovando o compromisso com novos investimentos e com a continuidade de um trabalho construído com diálogo e responsabilidade”, destacou.
Pela manhã, foram inauguradas duas importantes intervenções do Programa Caminhos do Campo. A primeira foi a pavimentação do trecho Gameleira – Centro de Recuperação de Dependentes Químicos (ASSERDEQ), com extensão de 4,54 quilômetros e investimento de R$ 6,34 milhões. A obra melhora as condições de tráfego, amplia a segurança e reduz custos no transporte da produção agrícola, além de facilitar o acesso à instituição instalada na região.
Também foi entregue a revitalização do trecho Sede – Serra de Baixo, com 6,14 quilômetros de extensão. A intervenção incluiu recapeamento asfáltico e nova sinalização da via já existente, fortalecendo a mobilidade entre a área urbana e a comunidade rural. O investimento foi de R$ 3 milhões.
Ainda na área de infraestrutura urbana, o governador Casagrande oficializou a assinatura das ordens de início de três importantes obras executadas por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que somam investimento de R$ 10 milhões. Entre as intervenções está a pavimentação asfáltica do Parque de Exposições Luiz Henrique Altoé, com investimento de R$ 2,9 milhões, fortalecendo a estrutura do espaço destinado a eventos agropecuários e comerciais.
Também foi autorizada a drenagem e pavimentação da Rua Miguel Salvador, com aporte de R$ 489 mil. O projeto prevê a execução de 1.380 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 482,17 metros de meio-fio, 192 metros quadrados de calçada cidadã e 377 metros de drenagem superficial, beneficiando diretamente a população do município.
Outra frente contempla a pavimentação asfáltica de diversas vias urbanas, com investimento de R$ 6,7 milhões, incluindo 53.374 metros quadrados de pavimentação, 614 metros quadrados de sinalização horizontal e 8,18 metros de sinalização vertical, ampliando a segurança viária e a qualidade da mobilidade urbana.
O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, ressaltou que o conjunto de obras demonstra o compromisso do Governo do Estado com investimentos estruturantes. “A melhoria das vias e da infraestrutura urbana fortalece o comércio, impulsiona a economia local e garante mais qualidade de vida para a população”, disse.
Na área da Educação, foi assinada a ordem de serviço para início das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) do bairro Altoé, com repasse estadual de aproximadamente R$ 5 milhões, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). A intervenção ampliará a oferta de vagas de 151 para 237 estudantes.
Foi assinada ainda a ordem de serviço para reforma e ampliação da Escola Municipal Comunitária Rural de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EMCOREIEF) Santa Helena, com investimento superior a R$ 3 milhões, além do repasse de mais de R$ 8 milhões para a construção de uma nova EMEF no bairro Aeroporto.
“Estamos ampliando vagas e qualificando os espaços escolares, garantindo melhores condições de aprendizagem e promovendo desenvolvimento regional com responsabilidade e parceria institucional”, pontuou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.
Também foi inaugurada a reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), com repasse estadual de R$ 368 mil, além da oficialização do repasse de R$ 75 mil, por meio de edital destinado ao atendimento de pessoas com deficiência (PCD) e às instituições de longa permanência para idosos (ILPIs), contemplando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Nova Venécia.
Ainda em Nova Venécia, o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço inauguraram a quadra poliesportiva coberta com arquibancada no bairro Padre Gianni, ampliando as opções de esporte, lazer e convivência para a população do município. A obra foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
Com área total de 695,50 metros quadrados, a nova quadra conta com arquibancada para 130 pessoas, além de espaço destinado a cadeirantes, piso demarcado e estrutura coberta de alto padrão. O equipamento será utilizado para a prática de diversas modalidades esportivas, como basquete, futsal e vôlei, além de atender a projetos esportivos e pequenos eventos da comunidade, incluindo iniciativas como o projeto Campeões do Futuro. O investimento total na obra foi de R$ 2,24 milhões.
Durante a agenda, também foi realizada a entrega de dois playgrounds da Sesport para a Prefeitura de Nova Venécia. Os equipamentos, instalados nos bairros Altoé e Rúbia, incluem kits com brinquedos e casinha infantil, proporcionando mais espaços de lazer e recreação para as crianças. O investimento total nessa ação foi de R$ 421 mil.
“Esses investimentos vão muito além da infraestrutura. Eles representam mais qualidade de vida, inclusão e oportunidades para crianças, jovens e famílias, fortalecendo o esporte como ferramenta de transformação social nos municípios capixabas”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp
Governo do Estado amplia investimentos em Vila Pavão com obras, equipamentos e novos repasses
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram, nesta sexta-feira (20), no município de Vila Pavão,...
Nova Venécia recebe investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, educação e desenvolvimento social
Nova Venécia está recebendo um pacote de investimentos do Governo do Estado nas áreas de infraestrutura rural e urbana, educação,...
PF e PRF apreendem cerca de 54 kg de pasta base de cocaína na Via Dutra/RJ
Rio de Janeiro/RJ. Nesta sexta-feira (20/2), a Polícia Federal prendeu em flagrante o motorista de um caminhão que transportava um...
Ex-participante do Ídolos é preso suspeito de matar esposa
Caleb Flynn, que participou do programa Ídolos nos EUA, foi detido em Ohio após a polícia encontrar o corpo da...
Thaila Ayala e Renato Góes curtem temporada em Paris: ‘É lindeza demais’
Thaila Ayala e Renato Góes aproveitaram uma viagem romântica para Paris, na França. Nesta sexta-feira (20), a atriz abriu um...
Penitenciária Agrícola do Espírito Santo retoma projeto de equoterapia após recesso
Após período de recesso, a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes) retomou as atividades do projeto de Equoterapia, desenvolvido em...
Sefaz exclui empresas do Simples Nacional após identificar irregularidades e aplica autuações no valor de R$ 9 milhões
A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual concluiu auditoria que resultou na exclusão de três empresas de...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
Um bebê de apenas três dias de vida foi salvo por policiais militares após se engasgar na tarde de quarta-feira...
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
Nesta terça-feira (17), chega ao fim o período carnavalesco na maioria das praias e balneários do Brasil e, na Ilha...
Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus
Um dos suspeitos de assassinar dois irmãos adolescentes em 2024 foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo no município...
Regional
Motorista de ônibus escolar morre após infarto e acidente no Norte do ES
Um motorista de ônibus escolar da Prefeitura de Fundão morreu após sofrer um infarto fulminante, perder o controle da direção...
Jovem morre após cair de moto em rodovia no Norte do ES
Um jovem de 21 anos morreu após um acidente de moto na ES-421, na zona rural de Conceição da Barra,...
Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia
O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado boiando na represa do Dominguinhos, no bairro São Cristóvão, em...
Estadual
Mais de 76 mil capixabas deixam inadimplência em janeiro
Índice de famílias que estão no vermelho caiu para 33,9% no estado, um recuo de 1,8% em relação a dezembro...
Após o Carnaval, Procon-ES orienta consumidores sobre como registrar reclamações
O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) orienta que consumidores que enfrentaram problemas durante o feriado de...
Espírito Santo recebe primeira remessa da vacina contra dengue do Butantan
O Espírito Santo recebeu, nessa quinta-feira (19), a primeira remessa do imunizante nacional contra a dengue (atenuada), a Butantan-DV, desenvolvida...
Nacional
Casal é morto por inquilino após cobrar 3 meses de aluguel atrasado
Suspeito devia três meses de aluguel, confessou o crime e foi preso. Caso ocorreu em uma cidade com cerca de...
Fim do Carnaval, mas brasileiro tem 9 feriados (e 8 prolongados) em 2026
O Carnaval, que é uma das épocas mais aguardadas pelos brasileiros que desejam folia ou mesmo descansar, acabou, mas a boa...
Homem é morto a facadas e tem pênis arrancado no interior da Bahia; suspeito é preso
Vanderlei Dias Miranda foi morto em povoado na zona rural de Encruzilhada; PM prendeu suspeito de coautoria, que foi levado...
Policial
Polícia Civil prende suspeito em flagrante e apreende arma, munições e drogas durante operação em Aracruz
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e do Centro de...
PCES deflagra operação contra grupo investigado por estelionato e apreende R$ 48 mil em Itapemirim
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou, nesta sexta-feira (20), uma operação...
AÇÕES POLICIAIS RESULTAM EM PRISÕES, CUMPRIMENTO DE MANDADO E APREENSÕES DE DROGAS EM GUARAPARI
O 10º Batalhão realizou diversas ações entre os dias 19 e 20 de fevereiro, no município de Guarapari, resultando na...
ENTRETENIMENTO
Bárbara Borges curte viagem romântica à serra do Rio: ‘Eu e água, em comunhão’
A atriz Bárbara Borges encantou os seguidores ao compartilhar um álbum de fotos da viagem que fez para Itatiaia, na...
Luciana Gimenez curte dia de sol em Ipanema após Carnaval: ‘To amando’
Após aproveitar a folia do Carnaval, a apresentadora Luciana Gimenez, de 56 anos, decidiu estender o clima de verão em...
Virginia Fonseca se declara a Vini Jr. após Carnaval no Rio: ‘Meu gato, gostoso, sdds’
Após brilhar no Carnaval 2026 como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Virginia Fonseca, de 26 anos, segue...
POLÍTICA
Pico da Bandeira poderá ter status de patrimônio natural capixaba
O Pico da Bandeira tem altitude de 2.891 metros e é o terceiro ponto mais alto do Brasil. O monumento...
Camila propõe reflexão sobre intolerância com Dia do Estado Laico
Com o objetivo de reconhecer e valorizar a liberdade de crença no Brasil, a deputada estadual Camila Valadão (Psol) apresentou...
Capixabão: TV Ales retransmite quartas de final a partir de sábado
O futebol capixaba vai ganhar espaço na TV Ales a partir deste sábado (21). A partida pelo Capixabão entre Porto...
Esportes
Neymar fala em abandonar o futebol no fim do ano: “Estou vivendo ano a ano”
O atacante Neymar não descarta abandonar o futebol no final deste ano. Em entrevista à CazéTV, o jogador, de 34...
Flamengo perde na Argentina e terá desafio para virar Recopa Sul-Americana
Em um revés na noite da última quinta-feira, o Flamengo foi superado pelo Lanús por 1 a 0 no Estádio...
Corinthians supera pressão do Athletico e garante vaga no G5 do Brasileirão
Em um confronto eletrizante na noite desta quinta-feira, o Corinthians demonstrou resiliência e conquistou uma vitória crucial por 1 a...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
Carnaval 2026 | Simone Mendes arrasta um ‘mar de gente’ no Balneário de Guriri
-
São Mateus4 dias ago
Barões da pisadinha e Zé Paulo agitam foliões no Carnaval de Guriri
-
São Mateus5 dias ago
Piloto de paramotor é resgatado após cair no mar em Guriri
-
São Mateus3 dias ago
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
-
Policial2 dias ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
São Mateus4 dias ago
Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus
-
São Mateus4 dias ago
Ambulantes comemoram recorde de vendas no Balneário de Guriri durante Carnaval
-
Esportes6 dias ago
Lucas Pinheiro brilha e conquista ouro inédito para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno