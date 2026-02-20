Nova Venécia recebe investimentos do Governo do Estado em infraestrutura, educação e desenvolvimento social

Nova Venécia está recebendo um pacote de investimentos do Governo do Estado nas áreas de infraestrutura rural e urbana, educação, esporte, assistência social e mobilidade. Nesta sexta-feira (20), o governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, cumpriram agenda no município para realizar entregas e formalizar novos repasses, reforçando a parceria com a administração municipal e lideranças da região.

“Estamos presentes em todos os municípios capixabas, trabalhando em parceria com as prefeituras e lideranças locais. Aqui em Nova Venécia, estamos investindo na infraestrutura rural, na mobilidade urbana, na educação e na assistência social, garantindo mais qualidade de vida e fortalecendo o desenvolvimento regional. Temos um governo municipalista, que dialoga, constrói soluções e faz investimentos equilibrando gestão e responsabilidade”, afirmou o governador Renato Casagrande.

O vice-governador Ricardo Ferraço ressaltou que a agenda começou ainda nas primeiras horas do dia e simboliza o ritmo de trabalho do Governo. “Já iniciamos o dia muito cedo, com entregas importantes para Nova Venécia. O Caminhos do Campo segue fazendo a diferença, facilitando o escoamento da produção agropecuária e melhorando o acesso às comunidades rurais. Também estamos avançando nas áreas de lazer, esporte, assistência social e educação, renovando o compromisso com novos investimentos e com a continuidade de um trabalho construído com diálogo e responsabilidade”, destacou.

Pela manhã, foram inauguradas duas importantes intervenções do Programa Caminhos do Campo. A primeira foi a pavimentação do trecho Gameleira – Centro de Recuperação de Dependentes Químicos (ASSERDEQ), com extensão de 4,54 quilômetros e investimento de R$ 6,34 milhões. A obra melhora as condições de tráfego, amplia a segurança e reduz custos no transporte da produção agrícola, além de facilitar o acesso à instituição instalada na região.

Também foi entregue a revitalização do trecho Sede – Serra de Baixo, com 6,14 quilômetros de extensão. A intervenção incluiu recapeamento asfáltico e nova sinalização da via já existente, fortalecendo a mobilidade entre a área urbana e a comunidade rural. O investimento foi de R$ 3 milhões.

Ainda na área de infraestrutura urbana, o governador Casagrande oficializou a assinatura das ordens de início de três importantes obras executadas por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), que somam investimento de R$ 10 milhões. Entre as intervenções está a pavimentação asfáltica do Parque de Exposições Luiz Henrique Altoé, com investimento de R$ 2,9 milhões, fortalecendo a estrutura do espaço destinado a eventos agropecuários e comerciais.

Também foi autorizada a drenagem e pavimentação da Rua Miguel Salvador, com aporte de R$ 489 mil. O projeto prevê a execução de 1.380 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 482,17 metros de meio-fio, 192 metros quadrados de calçada cidadã e 377 metros de drenagem superficial, beneficiando diretamente a população do município.

Outra frente contempla a pavimentação asfáltica de diversas vias urbanas, com investimento de R$ 6,7 milhões, incluindo 53.374 metros quadrados de pavimentação, 614 metros quadrados de sinalização horizontal e 8,18 metros de sinalização vertical, ampliando a segurança viária e a qualidade da mobilidade urbana.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcos Soares, ressaltou que o conjunto de obras demonstra o compromisso do Governo do Estado com investimentos estruturantes. “A melhoria das vias e da infraestrutura urbana fortalece o comércio, impulsiona a economia local e garante mais qualidade de vida para a população”, disse.

Na área da Educação, foi assinada a ordem de serviço para início das obras de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) do bairro Altoé, com repasse estadual de aproximadamente R$ 5 milhões, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). A intervenção ampliará a oferta de vagas de 151 para 237 estudantes.

Foi assinada ainda a ordem de serviço para reforma e ampliação da Escola Municipal Comunitária Rural de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EMCOREIEF) Santa Helena, com investimento superior a R$ 3 milhões, além do repasse de mais de R$ 8 milhões para a construção de uma nova EMEF no bairro Aeroporto.

“Estamos ampliando vagas e qualificando os espaços escolares, garantindo melhores condições de aprendizagem e promovendo desenvolvimento regional com responsabilidade e parceria institucional”, pontuou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

Também foi inaugurada a reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), com repasse estadual de R$ 368 mil, além da oficialização do repasse de R$ 75 mil, por meio de edital destinado ao atendimento de pessoas com deficiência (PCD) e às instituições de longa permanência para idosos (ILPIs), contemplando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Nova Venécia.

Ainda em Nova Venécia, o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço inauguraram a quadra poliesportiva coberta com arquibancada no bairro Padre Gianni, ampliando as opções de esporte, lazer e convivência para a população do município. A obra foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport) e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Com área total de 695,50 metros quadrados, a nova quadra conta com arquibancada para 130 pessoas, além de espaço destinado a cadeirantes, piso demarcado e estrutura coberta de alto padrão. O equipamento será utilizado para a prática de diversas modalidades esportivas, como basquete, futsal e vôlei, além de atender a projetos esportivos e pequenos eventos da comunidade, incluindo iniciativas como o projeto Campeões do Futuro. O investimento total na obra foi de R$ 2,24 milhões.

Durante a agenda, também foi realizada a entrega de dois playgrounds da Sesport para a Prefeitura de Nova Venécia. Os equipamentos, instalados nos bairros Altoé e Rúbia, incluem kits com brinquedos e casinha infantil, proporcionando mais espaços de lazer e recreação para as crianças. O investimento total nessa ação foi de R$ 421 mil.

“Esses investimentos vão muito além da infraestrutura. Eles representam mais qualidade de vida, inclusão e oportunidades para crianças, jovens e famílias, fortalecendo o esporte como ferramenta de transformação social nos municípios capixabas”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

