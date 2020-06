Nova Venécia confirma mais duas mortes por Covid-19

.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde deste domingo (21), durante fiscalização no Km 148 da BR 101, em Linhares/ES, uma arma de fogo e munições.

Agentes abordaram um veículo VW/Amarok CD com placas do ES. Ao realizarem busca pessoal foi localizado, na cintura do condutor, um revólver da marca Taurus, cal. 38, municiado com 5 projéteis intactos.

Em consulta aos sistemas policiais, foi verificado que o referido armamento não possuía registro e que o condutor não tinha autorização para porte de arma.

O condutor e arma apreendida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Linhares/ES para as providências cabíveis.