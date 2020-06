Nova Venécia afirma que cloroquina será opção para pacientes com Covid-19

Dois bandidos, um deles armado com revólver possivelmente calibre 32, assaltaram duas pessoas na noite desta quarta-feira (24) por volta das 23h30 na Rua Violenta, em Sayonara, Distrito de Braço do Rio, Conceição da Barra. Das vítimas foram roubados um aparelho celular e o Pálio Weekend placa DEN3695.

De acordo com informações da guarnição da PM de Braço do Rio que atendeu a ocorrência, na confusão o bandido que estava armado disparou três vezes antes de fugir com o carro. Uma das vítimas foi atingida de raspão no braço esquerdo.

O ferido foi socorrido por populares para o Pronto Socorro de Braço do Rio.

Logo que chegaram ao local e tomaram conhecimento do assalto os policiais cabo Galvão e soldado Esteves acionaram a PM de Pinheiros, sentido tomado pelos bandidos, mas não conseguiram êxito em localizá-los.

De acordo com os policiais, no momento do assalto os bandidos estavam com o rosto tapado o que leva a suspeita de serem moradores da região de Braço do Rio e Sayonara.