Nova variedade de banana do Incaper é lançada em Alfredo Chaves

A banana Ambrosia, nova cultivar do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) foi lançada na tarde desta quarta-feira (25), com a presença de mais de 500 pessoas, entre produtores rurais, técnicos e lideranças regionais. O município de Alfredo Chaves, com forte vocação e tradição na produção de banana, sediou o evento.

Na ocasião, o instituto realizou a entrega de cerca de 1.200 mudas aos produtores, incentivando a adoção inicial da nova cultivar nas propriedades capixabas, reforçando a integração entre pesquisa, extensão rural e setor produtivo na difusão de tecnologias.

Um material específico sobre a nova cultivar também foi apresentado oficialmente: a cartilha “Ambrosia, uma banana tipo nanica para o Espírito Santo”. A publicação reúne o histórico da pesquisa, além da descrição da cultivar e de suas principais características.

O lançamento reuniu produtores rurais e técnicos de diversas localidades e lideranças. “Este não é um lançamento apenas para nós, capixabas. É uma vitória da ciência e da tecnologia pública, que há muitos anos vêm sendo construídas aqui no Espírito Santo. Hoje temos a satisfação de ver o Incaper realizar mais um lançamento que impacta não só a bananicultura de Alfredo Chaves, mas também a produção nacional. Parabenizo todos os profissionais envolvidos e agradeço pela contribuição ao fortalecimento do agro capixaba”, destaca o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

O diretor-técnico do Incaper, Antonio Elias Souza da Silva, ressaltou a importância da nova tecnologia como um novo marco da bananicultura no Estado. “É o ponto mais alto da pesquisa e da extensão rural do Incaper. O lançamento de uma variedade que vai fortalecer a cadeia produtiva, porque tem alta resistência às principais doenças e é altamente produtiva. É o Incaper fazendo entrega direta aos produtores, fazendo seu exercício ético para que os produtores tenham tecnologia suficiente para continuar e até ampliar a área plantada de banana no Espírito Santo”.



A nova banana, do tipo nanica, foi selecionada e recomendada pelo instituto após mais de 20 anos de pesquisas. Esta cultivar visa atender à demanda de produtores e busca suprir a ausência de uma cultivar do subgrupo Cavendish resistente a doenças como às sigatokas-amarela e -negra e Mal do Panamá (Raça 1), presentes em todo o território nacional.

“Uma das características importantes dessa banana são as plantas, mais robustas e com os cachos superiores a 30 kg, em média. Isso garante uma alta produtividade para o produtor. As qualidades dos frutos são excelentes, possui Brix superior a “Grande Naine”, portanto, tem uma possibilidade e potencial de uso para agroindústria”, explica o pesquisador do Incaper, José Aires Ventura.

O lançamento da variedade Ambrosia é uma realização do Incaper, da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Fonte: GOVERNO ES