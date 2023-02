Nova tecnologia da PM transmite imagens em tempo real

Na manhã desta quinta-feira (09), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, acompanhou em tempo real, da sala do Alto Comando, por meio da tecnologia versátil vídeo-wall, as imagens captadas pelo novo drone adquirido pela PMES, na capital Vitória.

Durante o acompanhamento de hoje, nos bairros Bonfim, da Penha e São Benedito, a Diretoria de Inteligência (Dint), realizou acompanhamento de indivíduos suspeitos e da atuação dos operadores de segurança pública. Foi visualizado diversos indivíduos com rádios de comunicação e alguns armados. As informações foram repassadas para a Força Tática do 1º Batalhão para direcionar e alertar os policiais militares da presença desses indivíduos portadores de ilícitos.

Os 40 drones adquiridos pela PMES foram distribuídos em todo o Espírito Santo, podendo ser realizado esse tipo de operação na Grande Vitória e também no interior do Estado. A nova tecnologia auxilia no planejamento e execução das operações da Polícia Militar e possibilita a dinamização do serviço operacional no Eixo Policial do Programa Estado Presente. É possível a localização e o acompanhamento de criminosos, além de aumentar a possibilidade de detenção com maior precisão e segurança para os policiais militares.

O drone utilizado, possui autonomia de voo de cerca de 40 minutos e pode alcançar altitude de até 120 metros. Sua tecnologia versátil consegue realizar a identificação do alvo através de zoom e relacionar com o banco de imagens da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) pelo reconhecimento facial.

