FreePik Nova técnica com fios de PDO promete melhorar a flacidez vaginal e o aspecto da pele

Apesar de ainda ter uma procura tímida nos consultórios, o rejuvenescimento íntimo vem ganhando espaço nos últimos 10 anos. Com a evolução das técnicas já usadas (laser, radiofrequência, ácido hialurônico etc.), novas alternativas vêm surgindo, como o uso dos Fios de PDO i-Thread (polidioxanona) na região vaginal, sendo um método com resultados positivos, além de ser minimamente invasivo e de rápida recuperação.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Assim como outras partes do corpo, a região íntima também envelhece – e o assunto ainda é considerado tabu por muitas mulheres – e homens. Com foco no tratamento da flacidez, os fios de PDO i-Thread agem na bioestimulação de colágeno, melhorando o aspecto da pele na região íntima feminina, e tendo efeito também na autoestima da mulher. Vale lembrar que a técnica já é amplamente utilizada em áreas faciais e corporais.

De acordo com a Dra. Cibele Hasmann, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, Speaker da MedBeauty, que realiza a técnica desde 2021, o procedimento é feito na região íntima externa. “A ideia de iniciar essa técnica, foi ter mais uma opção de bioestimulação de colágeno para a melhora da qualidade da pele na região íntima feminina. Nessa técnica, não usamos os fios de tração – como usados para lifting, por exemplo. São usados fios de PDO i-Thread sem ‘garras’ para efeito de estímulo na produção do colágeno”, comenta.

Durante o atendimento, a dermatologista conta ainda que as principais queixas que levam à procura das técnicas do rejuvenescimento íntimo são o escurecimento da pele na região, a flacidez, o excesso de pele e a perda do volume dos grandes lábios, mesmo em mulheres mais jovens.

“A grande maioria das pacientes sabe que existe o rejuvenescimento íntimo, mas não sabe muito bem do que se trata. E quando descobrem mais sobre os procedimentos, entendem melhor para o que eles são indicados e então se identificam – ou não – com alguma das queixas. É uma questão inclusive de autoconhecimento, que muitas vezes é deixada de lado”, revela Cibele.

A doutora Viviane Monteiro, Ginecologista Especializada em Medicina Fetal e Gestação de Alto Risco, reitera que “as mulheres da atualidade têm se informado muito mais, têm buscado cada vez mais saúde e cuidados para se manterem jovens e saudáveis por mais tempo – não só do ponto de vista estético”. “Essa mesma longevidade, faz com que a mulher também olhe para a sua saúde íntima e se informe sobre isso, sem tantos pudores, como ocorria antigamente”, reforça.

Como o procedimento é feito?

Os fios de PDO i-Thread são uma alternativa mais recente para aplicação na região íntima externa. São capazes de estimular a atividade dos fibroblastos, células produtoras de colágeno, melhorando a densidade, flacidez e o aspecto da pele.

De modo geral, o termo “região íntima” vai muito além da vagina. A técnica pode ser realizada nos grandes lábios, virilha, região suprapúbica e até mesmo na cicatriz da cesárea. Contudo, a médica pede cautela antes de se submeter ao procedimento: “devemos sempre avaliar individualmente os casos para saber se há indicação ao procedimento com fios de PDO”, explica Cibele.

Segundo a médica dermatologista Cibele Hasmann, o tratamento é direcionado e diferenciado de acordo com as queixas da paciente, o grau de flacidez e/ou perda de volume. “Na avaliação da paciente, entendemos se há indicação dos fios de PDO, assim como a alternativa de associar com outros procedimentos, caso seja necessário”.

“Na ginecologia, o tratamento de rejuvenescimento íntimo também inclui questões funcionais. Então, como gineco incluo também outras coisas, como a continência urinária, a qualidade da pele da mucosa, e toda a musculatura que envolve essa região”, explica também a doutora Viviane Monteiro.

Dentre os tipos de fios, podem ser utilizados os Lisos, Parafusos e os chamados multifilamentares ou solid fillers. A aplicação pode ser feita por dermatologistas, cirurgiões plásticos e ginecologistas, desde que sejam capacitados e habilitados para realizar o procedimento.

O protocolo de tratamento é constituído de uma a três sessões, as quais devem ser realizadas com intervalos de dois meses. A durabilidade dos resultados é de aproximadamente 12 meses, podendo ser realizado todo ano. “Para a colocação dos fios de PDO i-Thread utilizamos anestesia local injetável, que torna a técnica indolor”, acrescenta a dermatologista.

Quando o rejuvenescimento íntimo não pode ser realizado?

O rejuvenescimento íntimo é contraindicado caso a paciente esteja com alguma infecção de pele na região, corrimento vaginal ou outras patologias. “É preciso primeiro tratar o problema prévio de saúde para depois realizar o procedimento, a fim de evitar complicação”, explica a dermatologista.

Outras alternativas

Além dos fios de PDO, existem outros tratamentos como laser, ultrassom, radiofrequência, peelings, microagulhamento, toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico para o rejuvenescimento íntimo. Dentre as alternativas, algumas são realizadas apenas na área externa, enquanto outras também internamente, quando há disfunções como incontinência urinária, infecções urinárias recorrentes e frouxidão.

“O laser e a radiofrequência, por exemplo, também são utilizados para o tratamento da parte interna, com efeitos funcionais importantes na menopausa, nas queixas sexuais, além da parte estética”, explica Cibele.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Quando a finalidade principal é o clareamento da pele, o microagulhamento e os peelings também podem ser indicados. “E quando necessário, podemos fazer a combinação dos procedimentos, com resultados bastante significativos. Dependendo de cada situação, pode haver também a associação a cirurgias vaginais específicas ou cirurgias plásticas. Por isso, sempre converse com o seu médico para a definição do protocolo mais adequado”, finaliza a doutora Cibele Hasmann.

Quer mais conteúdos sobre moda, beleza e comportamento? Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher