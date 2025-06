Nova Superintendente Regional da PF toma posse em Rondônia

Brasília/DF. A Polícia Federal realizou, na tarde desta segunda-feira (16/6), a cerimônia de posse da nova Superintendente Regional da Polícia Federal em Rondônia, delegada Fabiana Martins Machado. O evento, realizado no auditório do Ministério Público do Trabalho em Porto Velho/RO, reuniu autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de servidores, colaboradores e convidados.

A cerimônia formaliza um ato administrativo de grande relevância para a Polícia Federal, que tem como missão o planejamento, a direção, a coordenação, o controle e a execução das atividades institucionais no estado de Rondônia. Em discurso, a nova Superintendente agradeceu a confiança depositada pelo Diretor-Geral da PF, e reafirmou o compromisso com uma gestão pautada na governança, com foco na valorização dos servidores, na capacitação, no bem-estar e na busca constante por excelência nos resultados. “Assumir a Superintendência da Polícia Federal em Rondônia é um grande desafio, diante da complexidade da região e dos crimes que enfrentamos, mas é também uma honra liderar um efetivo comprometido, capaz de superar as adversidades e entregar resultados de excelência”, ressaltou Fabiana Martins.

O Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou a confiança na trajetória e na competência da Delegada Fabiana. Ressaltou ainda o desafio de assumir a Superintendência de Rondônia, que ocupa uma posição estratégica no enfrentamento ao crime organizado e na proteção da Amazônia. “Sabemos dos enormes desafios que essa missão impõe, especialmente em uma região de fronteira. Mas também sabemos que contamos com servidoras e servidores comprometidos, que, com profissionalismo e dedicação, fazem da Polícia Federal uma referência no combate à criminalidade e na defesa do meio ambiente”, afirmou Andrei.

Para simbolizar a passagem de cargo, a empossada recebeu da última Superintendente Larissa Magalhães Nascimento os princípios fundamentais da Polícia Federal.

CURRÍCULO RESUMIDO DA EMPOSSANDA

Delegada de Polícia Federal desde 2007 com graduação em direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

Atuou como Coordenadora dos Grupos de Repressão a Crimes Previdenciários nas Delegacias da PF em Niterói/RJ e em Juiz de Fora. Esteve à frente da Delegacia de Polícia Federal em Juiz de Fora desde março de 2024.

Foi professora no 4º e no 5º Curso de Análise e Exploração de Documentos Previdenciários e no trigésimo sétimo Curso de Formação Profissional de Escrivão de Polícia Federal. Foi integrante de Grupos de Trabalho constituídos no âmbito da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários – DPREV.

