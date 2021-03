Nova rota aérea vai ligar São Paulo ao centro de Buenos Aires; saiba mais

Pixabay Região Metropolitana de Buenos Aires segue sendo o principal foco da pandemia no país





Um novo projeto pretende criar uma ponte aérea entre o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o centro da capital da Argentina, Buenos Aires, no aeroporto Aeropark.

Autoridades brasileiras e argentinas negociam com as companhias aéreas dos dois países para mudar a regulamentação que impede a circulação de aviões entre o Brasil e o aeroporto do centro da cidade argentina.

Leia também

O novo trecho está em análise pela Gol e pela Latam, diz a CNN Brasil. A Azul diz que a interligação não está nos planos.

O Aeroporto Internacional de Ezeiza , que é o principal do país e o que faz a ponte com o Brasil, fica a 31km da capital argentina. De carro, o percurso entre o aeroporto e Buenos Aires é de cerca de uma hora.